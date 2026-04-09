O SCHEMĂ DE SALVAT FUNCŢII, NU DE ECONOMISIT BANI PUBLICI!

Astăzi, PSD a aprobat în CL Galați marea „reorganizare” a Primăriei.

Suntem mințiți pe față sub pretextul „reducerii urgente a cheltuielilor”.

Iată ce s-a ascuns, de fapt, în spatele cifrelor din proiectul ce a vizat reducerea numărului de posturi din primărie, aflat pe ordinea de zi a ședinței extraordinare de astăzi:

❌ Desființări doar pe hârtie – din cele 134 de posturi „tăiate”, marea majoritate sunt VACANTE în Organigrama, nu ocupate.

Adică, primăria „economisește bani” eliminând posturi neocupate de angajați. În esență, ZERO economie reală în buget.

🔄 Șefii rămân în sistem – cele 10 posturi de șef serviciu nu dispar cu adevărat. Titularii sunt pur și simplu mutați pe funcții de execuție, rămânând în continuare pe statul de plată al primăriei.

🚩 Posturi noi de lux – în plină criză și „restructurare”, primarul găsește resurse să înființeze un NOU post de conducere (șef serviciu) la „Serviciul Presă și Guvernanță Corporativă”.

❓Unde este „reducerea urgentă” a cheltuielilor?

Gălățenii merită transparență și rezultate, nu praf în ochi! 🧐