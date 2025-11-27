Viaţa de zi cu zi la Washington, cu ambasadorul Muraru

Ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru, se comportă ca o jucărie uzată căreia cineva a uitat să-i mai învârtă cheia. Genul acela de saltimbanci de tablă cu pete de rugină pe cap și gât, aruncați în beci, care mai zvâcnesc când și când, pe ultima turnantă a arcului, după care cad pe o parte în uitare, în ancestrala lor inutilitate.

Un asemenea zvâcnet a avut loc pe 24 noiembrie la biroul Consiliilor Americane pentru Educație Internațională de la Washington, D.C., anunțat ca eveniment epocal de ambasadorul Muraru; în fond, o mică ceremonie de semnare a noului acord FLEX, prin care 20 de elevi de liceu români vor călători și studia în SUA timp de 10 luni, și a acordului FLEX Abroad, prin care șase elevi de liceu din SUA vor călători și studia în România.

Dacă ambasadorul Muraru ar fi avut vreo treabă în America, îi trimitea la ceremonie în locul lui pe unul din cei doi miniștri plenipotențiari, Mihaela Osorio sau Cristian Gaginsky. Dacă pe ministrul Daniel David l-ar fi reținut vreo misiune serioasă în țară, îi trimitea să semneze în locul lui pe unul din cei doi secretari de stat pentru învățământul preuniversitar, Irina Danielescu sau Sorin Ion.

Ehehei, feciorii moșului, cel de al treilea românaș care a băgat capul în poză este Remus Pricopie, rectorul SNSPA. Au dat hibrizii în țară și Remusică a șters putina la loc sigur? A trecut Remusică oceanul, doar ca să pupe clanța Înaltei Porți în semestrul doi al anului în curs și fapta trebuie trecută obligatoriu în cv?

Oficial, ni se spune că Pricopie este cel care a moșit bursele FLEX, în calitate de fost ministru al Educației, în guvernele Ponta 2 și 3, cândva în neoliticul mijlociu. Neoficial, moașa burselor s-a dus și el la o paranghelie cu băieții, pe banii ambasadei, că tot stă neocupat palatul cu 46 de camere, 8 dormitoare, 7 băi și piscină, în care se lăfăie Muraru, pentru care țara decartează lunar 21.000$.

––-