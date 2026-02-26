Mă, chiar toţi bugetarii din SISTEM au un dil cu privatul? Sau numai pesediștii?!

Fii-miu are deviație de sept, cu recomandare medicală de operație, încă de pe vremea când era copil. Nu am vrut să îl duc în Galați pentru că eu, persoană cu hipoacuzie severă bilaterală, nu am avut experiențe bune cu specialiștii din oraș. Așa că ne-am dus la București, la Institutul de Fonoaudiologie și Chirurgie Funcțională ORL. Doamna doctor care l-a consultat pe Ștefan, a fost precaută, având în vedere că e vorba despre o persoană cu dizabilități, aflată sub tratament, și a decis să facem investigații. Printre care și un CT. Am ales @Spitalul Județean Galați pentru că, nu-i așa, are aparatură performantă. Experiența mirobolantă pe care am avut-o, m-a făcut să vorbesc singură pe stradă și să scriu acest GHID (tot sunt la modă ghidurile despre cum orice).

Așadar,

Pasul 1: suni la primul număr afișat pe pagina spitalului. Nu-ți răspunde nimeni. Suni la al doilea număr, unde răspunde o doamnă amabilă care te informează că da, te poți programa telefonic dar preferabil este să mergi personal ca să se asigure ei că biletul de trimitere este în regulă.

Pasul 2: mergi la fișierul radiologiei. Trei doamne, care, bineînțeles, aveau cu totul altceva de vorbit decât teme profesionale. Niciun pacient. Îți păstrezi calmul. Zâmbești. Spui frumos motivul. Ți se ia trimiterea, care e învârtită pe toate părțile. Se dau telefoane. Se merge în alt birou. Într-un final, vine și răspunsul: nu se poate. „Programarea o face medicul”.

„Păi, cum adică? Nu se face la fișier?”

„Nu, o face medicul pentru că el decide DACĂ vede pacienți din ambulatoriu. Prioritate au cei internați. Lăsați numărul de telefon și vă anunțăm noi dacă medicul vă programează. DAR SĂ ȘTIȚI CĂ PUTEȚI MERGE ȘI LA PRIVAT”.

Pasul 3: rămâi cu gura căscată și, în cele din urmă, pleci. Vorbind singur. Și mirându-te cum au unii noroc de așa job. Și cum în cazul altor persoane se poate face programare la fișier.