NEVOIA DE IUBIRE – DESPRE A FI BINE CU TINE ȘI ÎNTREG CU CELĂLALT

Ziua de Sfântul Valentin este, pentru mulți, o sărbătoare care reactivează una dintre cele mai profunde nevoi umane: nevoia de iubire. Dincolo de flori, mesaje și simboluri, această zi atinge un punct sensibil – dorința de a fi ales, văzut, dorit. Nu ca formă de spectacol, ci ca dovadă de sens.

Cine a fost Sfântul Valentin

Sfântul Valentin a fost un preot creștin din Roma secolului al III-lea, care a trăit în timpul împăratului Claudius al II-lea. Într-o epocă în care căsătoria soldaților era interzisă, Valentin a ales să încalce legea și să oficieze căsătorii în secret, apărând dreptul oamenilor de a iubi și de a se alege unul pe celălalt.

Pentru acest gest, a fost arestat și executat pe 14 februarie. Curajul său nu a fost unul romantic în sens superficial, ci unul profund uman: a pus iubirea mai presus de frică, conformism și reguli impuse. De aceea, Sfântul Valentin rămâne un simbol al iubirii asumate, nu al iubirii de paradă.

Când iubirea devine nevoie de validare

Astăzi, mulți oameni se agață de Ziua Sfântului Valentin ca de o formă de validare exterioară. Așteaptă ca iubirea să vină din afară și să le confirme valoarea. Un mesaj, o prezență, un „cineva” care să le spună: ești suficient.

Unii rămân în relații fără iubire pentru că „așa trebuie”.

Alții rămân din frică – de singurătate, de schimbare, de gol.

Alții pentru că nu au fost învățați că se poate și altfel.

Se ajunge astfel la relații trăite din inerție, nu din bucurie; din teamă, nu din alegere. Atașamentul ia locul iubirii, iar prezența celuilalt devine o nevoie, nu o dorință.

A fi bine cu tine nu înseamnă a fi singur

Există însă o confuzie frecventă: ideea că iubirea de sine ar exclude dorința de a fi cu cineva. În realitate, a fi bine cu tine nu înseamnă a nu avea nevoie de celălalt, ci a nu-l transforma într-o cârjă emoțională.

Iubirea de sine nu te închide, ci te deschide.

Nu te separă, ci te face capabil de întâlnire.

Frumos este atunci când, fiind în pace cu tine, poți fi întreg și cu celălalt. Când relația nu vine să umple lipsuri, ci să împărtășească plinul. Când nu cauți să fii salvat, ci să fii văzut. Când nu te agăți, ci alegi.

În această formă de iubire, celălalt nu te completează, ci te oglindește. Îți reflectă ceea ce este deja frumos, viu și autentic în tine.

Sensul profund al Zilei Sfântului Valentin

Poate că adevăratul mesaj al acestei zile nu este „să fii iubit”, ci:

să fii adevărat cu tine,

cu tine, să nu rămâi unde nu e iubire,

să alegi relații în care poți fi tu, întreg.

Iubirea autentică nu începe din lipsă și nu se termină în dependență.

Ea începe cu tine – și continuă, frumos, în doi.

EXERCIȚIU DE CUPLU – „ÎNTREG CU TINE, ÎNTREG CU NOI”

Acest exercițiu este gândit pentru cupluri care vor să fie împreună din alegere, nu din nevoie. Nu este despre rezolvat probleme, ci despre a vă vedea unul pe celălalt, dintr-un loc de sinceritate și respect.

Durată: 15–20 de minute

Context: liniște, fără telefoane, fără grabă

Pasul 1 – Aducerea prezenței

Stați față în față, în liniște, timp de un minut. Nu vorbiți. Respirați calm.

Scopul nu este să spuneți ceva, ci să fiți.

Apoi, pe rând, fiecare spune:

„Sunt aici cu tine, nu ca să cer, ci ca să ofer.”

Pasul 2 – Eu cu mine (5 minute)

Fiecare răspunde, pe rând, la aceste întrebări, fără a fi întrerupt:

Ce am învățat despre mine în această relație?

Ce parte din mine a devenit mai blândă, mai vie sau mai curajoasă datorită ție?

Ce fac eu, astăzi, ca să fiu bine cu mine?

Celălalt ascultă, fără să corecteze, fără să explice, fără să rezolve.

Pasul 3 – Eu cu tine (5 minute)

Pe rând, fiecare spune celuilalt:

„Ce admir la tine și poate nu spun suficient.”

„Ce mă face să mă simt în siguranță lângă tine.”

„Ce aleg, conștient, să construiesc cu tine.”

Nu folosiți „tu niciodată” sau „tu mereu”. Doar adevăr, nu reproș.

Pasul 4 – Noi, din plin

Împreună, completați această propoziție:

„Suntem doi oameni întregi care aleg să fie împreună pentru că…”

Lăsați răspunsul să fie simplu. Uneori, un singur cuvânt este suficient.

Pasul 5 – Închiderea

Țineți-vă de mâini și spuneți, pe rând:

„Îți mulțumesc pentru că ești cu mine, nu ca să mă completezi, ci ca să mergem împreună.”

Încheiați cu un gest ales de voi: o îmbrățișare, o privire, o liniște împărtășită.

💗 Ce aduce acest exercițiu

claritate emoțională

reconectare autentică

siguranță fără dependență

intimitate fără presiune

Este un exercițiu care nu se face o singură dată, ci ori de câte ori vreți să vă reamintiți că iubirea adevărată nu adună lipsuri, ci împărtășește întregul.

Prof. Daniela Agafiței

Coach&Trainer Analiză Comportamentală Maxwell DISC