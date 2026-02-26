Imobiliarele, fără machiaj. Iar când vor scădea masiv preţurile, va fi mare deranj

Conform datelor oficiale publicate de Institutul Național de Statistică, România are peste 2,5 milioane de locuințe neocupate, adică aproximativ 25% din totalul fondului locativ.

Acesta nu e un detaliu statistic, este un semnal serios.

În București sunt peste 218.000 de locuințe goale, iar numărul lor a crescut de 2,4 ori în ultimul deceniu.

În mediul rural, aproximativ 1,2 milioane de case sunt părăsite. Lucru observat cu ușurință și în satele de lângă București.

Județe precum Iași, Constanța, Brașov sau Timiș depășesc fiecare pragul de 50.000 de unități neocupate.