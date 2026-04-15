http://impact-est.ro/wp-content/uploads/anunt-nou.jpg
logoImpact EST anul XXIII – 2025, nr. 1056 - 16.04.2026

Legalizarea statutului de rezident pentru imigranţi va începe joi, însă declaraţia pe propria răspundere nu va fi suficientă pentru a dovedi lipsa antecedentelor

Consiliul de Miniștri a aprobat decretul de care ar putea beneficia peste jumătate de milion de persoane. Demersurile vor începe joi, 16 aprilie, în format online, urmând ca luni, 20 aprilie, să se poată efectua și în regim fizic.
Între 500.000 și un milion de imigranți „fără acte” vor putea obține un permis de muncă și de ședere în Spania pe o perioadă de un an, grație noii regularizări extraordinare aprobate marți de Consiliul de Miniștri. Decretul, care va intra în vigoare imediat ce va fi publicat în Buletinul Oficial al Statului (BOE), activează un mecanism special pentru străinii aflați în situație administrativă nereglementată, care locuiesc și lucrează deja aici, dar nu au documentele în regulă. Singura cerință care va fi impusă va fi aceea de a fi locuit cel puțin cinci luni neîntrerupt în Spania, la 1 ianuarie 2026, și de a nu avea antecedente penale recunoscute în sistemul juridic spaniol.

Sursa: www.20minutos.es

Ziarul românilor din Andalucía 16 - aprilie - 2026

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

