Canalele confidenţiale ale președinției

Cel mai important rol al președintelui, acela de a reprezenta statul în politica internațională, a fost delegat ministrului de Externe. Sunt observatori care susțin că Nicușor Dan manifestă o frică patologică și generalizată de oameni sau de interacțiunea cu aceștia, de aici fuga de reuniuni la vârf cu actori de prim rang ai politicii internaționale.

Absența sa de la mai multe evenimente cruciale, sesiunea ONU, forumul de la Davos sau conferința de securitate de la München, nu poate fi acoperită cu scuza puerilă că nu umblă teleleu prin lume, atunci când există priorități interne majore de rezolvat în țară.

Că s-o numi sau nu antropofobie problema președintelui, chestia este că pentru a comunica cu cele mai mari centre de putere, nu este nevoie ca Nicușor Dan să părăsească mai mereu palatul Cotroceni.

Președintele nu operează exclusiv prin canalele oficiale, ci prin cele de legătură, care funcționează 24/7, independente de agenda Ministerului de Externe.

În calitate de șef al CSAT, comandantul suprem este beneficiarul final al informațiilor de nișă care nu ajung niciodată în agenda publică a unei conferințe precum cea de la München. Datele sunt transmise pe canalul de Intelligence al Comunității de Informații din cadrul Administrației Prezidențiale.

Este cel mai stabil și confidențial canal, garantat prin protocoale de tip need-to-know, deschis după aderarea României la NATO. SRI și SIE mențin legături directe și operative cu CIA, DGSE și BND. Prin canalul de intelligence are loc schimbul de date brute despre mișcările trupelor ruse la Marea Neagră sau amenințările hibride.

Apoi, pentru că are un statut special prin Parteneriatul Strategic cu SUA, România beneficiază de o linie de comunicare directă (back-channel) cu Casa Albă și Pentagonul prin Consiliul Național de Securitate (NSC) al SUA și Departamentul Apărării (Pentagon).

Da, după cum a intuit o parte dintre dumneavoastră, există un canal de comunicare directă între Nicușor Dan și Emmanuel Macron, „Elysée” se numește. Pentru că Franța este națiunea-cadru pentru grupul de luptă NATO din România, canalul este esențial pentru echilibrarea influenței americane cu cea europeană.

În timpul delegațiilor și al activităților oficiale, președintele utilizează infrastructura și serviciile furnizate de STS. În timpul deplasărilor externe, STS colaborează cu SPP pentru a asigura integritatea fizică a echipamentelor și protecția semnalului radio în benzile de frecvență specifice.

Canalele folosite sunt criptate și monitorizate continuu de Centrul Operațional de Suport pentru Incidente de Securitate (CORIS) din cadrul STS. Dacă președintele nu folosește însă aceste canale pentru a impune interesele României, fie că pleacă sau nu din țară, România riscă să rămână doar un furnizor de securitate fără beneficii politice.

Una peste alta, absența publică scade capacitatea României de a exercita soft power. Fără o prezență activă la reuniuni la vârf, vocea României în stabilirea noii arhitecturi de securitate europeană riscă să fi ignorată de marile cancelarii care preferă liderii prezenți și proactivi la masa discuțiilor.