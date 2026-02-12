Paradoxul si marile probleme ale Romaniei

In Spania sau in Italia – castigi intre 1000 si 1500 de eur pe luna daca esti “normal”, “mediu” – nu ai super educație la scoala de top acolo sau super relații. Ca imigrant din România acolo se situează imensa majoritate. Problema sunt chiriile – și sunt enorme (800 de eur pentru 2 camere în orășel mic; mult peste 1000 în oraș mare).

România – dacă compari cu orașele “viabile” economic și împrejurimile – este tot acolo dacă iei salariu minus chirie – sau chiar mai bine. De asta au început să se întoarcă mulți sau să nu mai plece atât de mulți (în Spania numărul de Români a scăzut de la 1 milion la 650’000, o parte s-au reîntors da da).

În teorie poți spune – ce tare – i-am luat din urma, ba chiar îi depășim ! Ceva inimaginabil acum 10 ani. DAR apar doua probleme imense acum:

1) mare parte din diaspora noastra nu vine din Bucuresfi sau Cluj sau Iasi sau Timisoara. Vine din satele distruse de prin Moldova sau sud. Unde chiar nu ai nimic de facut – nu exista joburi – ai doar un primar îmbogățit și o rețea de mafioti ai baronului de stepă unde tu nu ai acces. Deci – o duci rău în diaspora nu îți raman cine știe ce bani, “acasă” pentru tine e satul unde nu ai ce face, și refuzi sa te întorci din Bergsmo sau Torino sau Roma sa te muți la București sa stai în Militari sau Chitila ca nu e așa de cool. Deci ești blocat. Complet. Urăști situația ta din diaspora unde te afli, nu pui un leu deoparte; întoarcerea nu e ceva atractiv – așa ca ajungi să urași și Europa și România. Turudoianapoi.

2) supapa de plecare de aici pentru cei frustrați nu mai există, nu mai e atractivă. Acum 15 ani, dacă plecai imediat – făceai bani mulți comparat cu cei care rămâneau. Exista opțiunea asta. Acum nu mai există – și statul la noi fiind mafiotic și oribil – ai senzația ca ești blocat aici și ca nu poți schimba nimic. Frustrare, nervi la maxim. Unii se duc spre turudoianapoi alții spre usr – nimeni nu mai accepta sitemul actual.

De facto – statul a ajuns un inamic in mintea a 70% din populație incluzând diaspora , și fix ce își dorește lumea cel mai mult – sa se elimine inechitățile (pensii speciale, baroni de stepă, mafiotizare și rețele închise) – tocmai astea nu doar ca nu se schimba dar vătafii se chisa cu aroganță pe populime. Și populimea e revoltată – de la diasporezul blocat între două lumi la tânărul care termină facultatea și se simte sufocat și blocat.

Eu vă spun. Asta nu are cum să continue. Nu mai există nici legitimitate nici bani nici vreun model prin care situația asta să continue. Ceva trebuie să se întâmple.

Si prostalaii de la noi își imaginează scheme de genul aducem useleu înapoi sau facem o combinație psd-aur ceva. Păi cine – cine – în afară de ei câțiva oameni “de sistem“ acceptă așa ceva ? Nici măcar auristul mediu nu acceptă.