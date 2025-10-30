Arhitecţii dezastrului din justiţia românească

Patru din cei cinci judecători CCR care au votat împotriva proiectului privind pensiile speciale ale magistraților sunt numiți de PSD: Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu și Mihai Busuioc. Acest careu de marionete este mânuit de PSD. Este prima lovitură de proporții administrată de PSD împotriva reformei.

A doua lovitură este administrată constant, sub formă de picătură chinezească, de șantajul lui Grindeanu că părăsește coaliția. Până și pescărușii de pe palatul Victoria știu că dacă PSD pleacă, bate palma cu AUR și distrug în tandem tot ce mai poate fi distrus în țara asta.

Ieri, în ședința coaliției, picătura chinezească a lui Grindeanu s-a transformat în aversă, când propunerea liderului PSD, de înființare a unui grup de lucru care să se ocupe de redactarea noii legi privind pensiile magistraților a fost respinsă de Ilie Bolojan.

Un grup de lucru nu face decât să întârzie adoptarea cât mai rapidă a noii legi, a argumentat premierul, la care Grindeanu s-a dezlănțuit și a dat-o pe blesteme politice și pe îndemnul energic că guvernul trebuie să plece.

Ce înseamnă după capul schimonosit al lui Grindeanu, că un premier nu poate face reforma de unul singur și că un dialog real cu toți actorii relevanți în domeniu este obligatoriu, – recte cu justiția – s-a văzut pe vremea când Năstase era liderul PSD și prim-ministru și apoi pe vremea când Geoană, Ponta și Dragnea au condus PSD.

Năstase a controlat toate numirile de președinți și șefi de secții din justiție, ÎCCJ, CSM, Inspecția Judiciară, Parchete și CCR, iar consilierul lui personal, Ristea Priboi, care și-a păstrat statutul de general SIE și din 2000, a ajuns deputat PSD, a condus filiera prin care lipitorile controlate de social-democrați să nimerească la butoanele justiției, iar marii sponsori ai partidului să scape de arcanele legii.

De pildă, în 2000, judecătorul Dănuț Cornoiu, șeful Curții de Apel Pitești, este promovat pe filiera Priboi la ÎCCJ ca simplu judecător, timp de o lună, și apoi numit președintele Secției Civile din Curtea de Casație. Promovarea lui Cornoiu s-a făcut pe semnăturile miniștrilor Valeriu Stoica și Rodica Stănoiu, simple scule în mâna serviciilor de informații.

Meritele lui Cornoiu? Șantajul, cea mai de preț calitate a demnitarului danubiano-carpato-pontic, respectiv cârdășia cu baronii locali și cadourile primite de la aceștia, inclusiv o vilă de la baronul vâlcean Nicolae Minea, pentru că l-a scos uscat și curat din ghearele justiției. Sau de pildă cazul Cătălin Voicu, senator PSD, fost consilier prezidențial la Departamentul Securității Naționale și general SPP (r),

care avea fir direct cu judecătorii Florin Costiniu și Cristian Jipa de la ÎCCJ, ambii șantajați pentru luare de mită, și lua pulsul proceselor marilor sponsori ai PSD, Costel Cășuneanu și Marius Locic, care au căzut de fiecare dată în picioare, pentru a ajunge sponsorii următoarei garnituri executive și prezidențiale.

Sau de pildă cazul judecătoarei Lia Savonea, ajunsă începând cu filierele Ristea Priboi și Cătălin Voicu, în fruntea CSM și apoi la șefia ÎCCJ, de unde ține astăzi în șah reforma Bolojan și dă lecții de integritate puterii. Atât Lia Savonea cât și soțul ei, avocatul Mihai Savonea sunt șantajați. Mihai Savonea a activat în rețeaua Voicu, cu care era coleg la barou, care Voicu a tras toate sforile pentru a-l scăpa pe Radu Mazăre din dosarul retrocedărilor.

Dosarul va primi 14 amânări prin hotărârile Liei Savonea, în calitate de președinte al Curții de Apel București. În 2017, Savonea a primit nota 10 de la Kremlin. “În fruntea Consiliului Superior al Magistraturii a fost aleasă o judecătoare reformatoare”, a titrat Sputnik, goarna spartă ca un anus de cățea bisexuală a Kremlinului.