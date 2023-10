EXCLUSIV: Grupul de la Cluj prepara exit-ul lui Ciolacu. Hellvig a fost la film. Santajul lui Tolontan. Premierul nu vorbeste despre pacanelele din Loteria Romana

Presa romaneasca a ajuns atat de cartelizata si atat de prostituata, incat dezvaluiri esentiale, cum sunt ale mele, informatii grele date in vileag in ultimele 10 luni, au fost ignorate pur si simplu de televiziunile nationale, platite cu milioane de euro lunar din banii PNL si PSD proveniti de la AEP.

E diferita linistea asta de acum fata de linistea presei de pe vremea lui Adrian Nastase. Le-am trait pe amandoua.

Acum, presa tace pe bani incredibili, ca o curva din bordel care nu ii accepta acasa sotului sexul anal, dar ii permite clientului care plateste sa i-o bage si in gavanele ochilor, daca trebuie.

Mogulii s-au cumintit si pentru ca sunt foarte multe tabere pretendente. E greu sa ia decizii acum ce parte sa sustina: nimic nu e sigur.

Mircea Geoana sta pe TikTok si abereaza, e asa trista imaginea asta a lui intr-un mediu atat de modern, el, care e o beizadea securistica, copilul generalului de securitate Ioan Geoana, el care e un etern prostanac profitor care nici nu livreaza, nici nu stie castiga vreo lupta, mereu reasezat de sistem in vreo pozitie de top, niciodata luptand pentru ea cu adevarat.

Cu toate eforturile sale de a parea “in priza”, “modern”, “in trend”, Geoana si-o ia de la internetul romanesc din toate… pozitiile.

Mai e apoi domnul Eduard Hellvig, fost sef al SRI, ramas fara job, si el un arivist politic sadea.

Din biroul primarului de Oradea, Petru Filip, unde a ajuns acum doua decenii (in 2002, mai precis) sa ceara o usa deschisa la Varanul (Filip era la acea vreme foarte bun amic cu Dan Voiculescu), Hellvig a ajuns deputat la Partidul Conservator, unde a stat pana in 2008, apoi a muscat mana Varanului si s-a transferat la PNL, unde a devenit consilierul principal al somnorosului si cartoforului Crin Antonescu.

Profitand de defectele lui Crin (Antonescu nu se trezea dimineata devreme, nu avea contacte politice si nici in “sistem”), Hellvig si-a facut rost de cel mai interesant post ever din Romania, sefia SRI.

Acum, ca a ramas fara job, e clar ca omul nu se poate angaja la Kaufland, asa ca vrea la Cotroceni, insa nu prea vor altii.

El insa se straduie. Echipa sa de PR lucreaza si lucreaza foarte interesant.

Hellvig e tot mai guraliv pe Twitter: si-a pus steagul Romaniei pe cont si incepe o comunicare justificativa, pregatitoare, cu tag la unul dintre cele mai urmarite conturi romanesti de pe retea: cel al Simonei Halep, manevra menita sa ii aduca o audienta sporita.

Si apare discret de tot la lansarea filmului “Libertate” al regizorului Tudor Giurgiu.

Pe contul lui Giurgiu este aleasa o poza “curata”, o ipostaza menita sa ii ascunda fata. Dar el e, Eduard Hellvig.

Mesajul subtil al aparitiei lui Hellvig nu e pentru pulime, ci pentru observatorii atenti ai nuantelor, asa cum sunt eu si cititorii mei.

Hellvig este deja trimis in medii publice si cu “insemnatate”. Ce ironie perversa sa apara fostul sef al securistilor Hellvig (sigur, securisti moderni) la lansarea unui film care reface pas cu pas haosul zilelor de Revolutie de la Sibiu, unde s-a murit mult si prosteste, mai ales din cauza Securitatii locale, care, la Sibiu, era foarte puternica si agresiva.

In lumea presei, numim asemenea manevre “spalare de cadavru”, atata doar ca Hellvig nu e mort nici fizic si, pare-se, nici politic.

Un alt amanunt subtil este prezenta lui Hellvig in loja alaturi de razvratitul Robert Sighiartau, vocea opozitiei din PNL, alaturi de 2 catei politici de la Cluj.

Unul e Sabin Sarmas, un acoperit sustinut puternic in perioada Covid de servicii sa ajunga ministrul Digitalizarii, azi, Preşedintele Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din Camera Deputatilor.

Altul e Ovidiu Campean, fost director la Direcția de Dezvoltare din Primăria Cluj-Napoca, azi secretar de stat la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene.

Campean e tutorat politic indeaproape de Emil Boc, si asta de ani de zile, mai ales pentru ca Boc vrea sa il lase in locul sau la Primaria Cluj-Napoca, intr-o miscare surpriza pe care o pregateste pe ascuns.

Si asta mai inseamna ceva: ca Boc a renuntat la ideea de candidatura la Cotroceni si ca e gata sa il sustina pe Hellvigin acest sens (sigur, mai trebuie sa “vrea” si partidul). Boc si-a negociat deja o pozitie excelenta in angrenajul european de la Bruxelles, dar nu il va lasa in loc la Cluj pe Alin Tise, actualul presedinte al Consiliului Judetean Cluj, ci pe Ovidiu Campean, pe care Boc l-a crescut cu indarjire (in plus, Boc considera in particular ca Tise ar avea mult prea multa putere ca primar si ca nu ar putea-o gestiona datorita caracterului sau impulsiv si razbunator).

Tabere, tabere, tabere

E plin de tabere. Geoana vrea in PSD, dar nu e sigur ca prinde nici 10 la suta din electorat. De aia si-a comandat un sondaj la prostituatul sociologic Remus Stefureac de la Inscop un sondaj in care sa dea “bine”. Apa de ploaie. E muci in sondajele reale.

Realitatea e ca, fara structurile PSD, e pa!

Marcel Ciolacu vrea si el la Cotroceni, are si mijloacele, si painea si cutitul. Insa mai are si multe lupte de dus.

Duce pe silent pe picioare acea varianta ciudata de epilepsie de care v-am vorbit acum cativa ani (aproape a si lesinat o data in perioada Covid in timpul unei conferinte de presa), s-a buhait in ultima vreme si asta se datoreaza programului infernal pe care si-l impune ca premier.

Organismul lui insa nu poate duce ritmul acesta, e greu si pentru o persoana foarte sanatoasa sa o faca, iar asta se vede in aspectul sau fizic.

In plan psihologic, Ciolacu are ghinion sa fie nevoit sa poarte poverile trecutului recent, al deciziilor proaste ale lui Orban si Citu, care au indatorat colosal Romania si s-au uschit bine merci.

Situatia financiara de azi a tarii seamana cu o buda de la tara, din fundul curtii: ne-am rahatit asa de mult in ea de-a lungul anilor incat trebuie fie sa sapam alta groapa, fie sa ne modernizam.

Intr-o tara in care evaziunea fiscala e la cote maxime, ce vrea Ciolacu sa faca e total nepopular.

Nu numai ca Ciolacu a inceput mandatul cu ghinioane gen explozii si protestele profesorilor, dar trebuie sa gestioneze si mizeria generata de baronul Dumitru Buzatu, spagarul de la Vaslui. Da, Ciolacu a reactionat corect eliminandu-l, dar oamenii au reactionat si ei corect readucandu-si aminte cat de corupti sunt baronii pesedisti si cat de putin s-a reformat in fapt PSD.

Partea interesanta este ca Marcel Ciolacu este primul presedinte PSD care beneficiaza de sprijin european, nu numai de la liderii Comisiei Europene, ci si de la Partidul Socialistilor Europeni (PES): PSD a fost un partid paria la Bruxelles in ultimii ani, acum e nu numai frecventabil, ci si sustinut.

Dar marile probleme pentru actualul premier al Romaniei abia incep

Exista o prima etapa, deja activata: “fezandarea” lui Ciolacu cu un scandal de budoar.

Inca de acum doua saptamani, pe Tik Tok sau conturi de media asociate cu AUR, au inceput sa fie difuzate adevarate anchete (video sau text) in care ni se explica cum Ciolacu si-a parasit miseleste sotia, a divortat pe silent si s-a inconjurat de amazoane cu silicoane la partid, care sug din banii de la AEP primiti de PSD. Noua iubita a lui Ciolacu ar fi Sorina Docuz, fosta nevasta a primarului Robert Negoiță.

In “joaca” asta s-a bagat de azi si reputatul jurnalist Cornel Nistorescu, seful publicatiei Cotidianul, care azi ii da una in dinti lui Ciolacu publicand poze in tatele goale cu Sorina Docuz, intr-un material semnat de Ion Spinu, un jurnalist greu de investigatii.

Asa cum insa stiti, sunt jurnalistul care va ofera multe informatii suplimentare, unele colosale ca si anvergura. Aici, pe Strict Secret, am publicat bombe de presa care nu au fost contestate niciodata si care, desi pareau suspect de ciudate, s-au dovedit adevarate.

Dosarul “Amanta lui Ciolacu” e in pregatire la niste “baieti” inca de la inceputul anului: se vorbeste despre inregistrari video ale amantlacului.

Marea intrebare este… doua: va fi subiectul preluat de televiziunile nationale pentru a fi informat publicul mainstream? A doua intrebare este: va conta acest scandal pentru electoratul PSD sau pentru romani, mai ales dupa episodul Basescu-Elena Udrea?

Poate daca alocarile alea de fonduri de la partid catre firmele balabustelor siliconate alese de Ciolacu se dovedesc reale. Poate…

Insa eu va prezint o alta bomba. Stiu cine a pornit circul si pentru cine si pentru ce.

E vorba de Grupul de la Cluj, acum extins, din care fac parte Ioan “Ucu” Rus, Vasile Dancu sau Florian Coldea, fost adjunct al SRI, plus o pleiada de oameni de afaceri ultrabogati din Transilvania, s-au decis sa il “curenteze” pe Ciolacu de la sefia PSD, ba chiar sa ii pregateasca un scenariu special – sa fie primul premier in functie din istoria Romaniei retinut de DNA.

Cum s-ar putea realiza asta? Aveti putintica rabdare, boierilor, nu va grabiti ca procurorul la arestat.

V-am spus cine. Acum va spun pentru cine: grupul de la Cluj vrea sa il instaleze in fruntea PSD pe Sorin Grindeanu. L-au “fermecat” deja, caci Ucu Rus e tare convingator cand face echipa cu Vasile Dancu, i-au spus lui Grindeanu ca “a venit vremea lui”, ca are sanse sa devina presedintele Romaniei, i-au aratat niste informatii cu afacerile fratelui lui Ciolacu si cum face el banii, i-au promis ca ii dau tot sprijinul daca Grindeanu va fi cuminte, ascultator si recunoscator.

Ca Grupul de la Cluj isi face mereu temele cand vrea sa dea jos un presedinte de PSD (ei l-au urcat si l-au coborat pe Geoana, idem Ponta, idem Dragnea), e incontestabil.

Dar inceputul toamnei le ofera lui Ucu, Vasile si Florian si o oportunitate RARA de atac in flancuri.

Dilema Buzatu

Sunteti pregatiti psihic? Apas butonul nuclearei: Buzatu e foarte decis sa “tuseasca” si sa negocieze cu procurorii ceva mai bun pentru viitorul sau penal.

Buzatu e foarte decis sa negocieze un tratament special cu procurorii ca sa isi salveze pielea, iar procurorii ar PUTEA accepta asta din mai multe puncte de vedere:

Buzatu e un martalog de 68 de ani , asa ca, in ciuda mitei enorme si a impactului de imagine, el este favorizat de lege sa faca foarte putina parnaie, jumate i se taie din start datorita varstei, asa zice Codul Penal, in plus, se prevede un regim foarte lejer de parnaie pentru cei in varsta, basca daca munceste sau avocatii sai cer sa ispaseasca mare parte din pedeapsa in arest domiciliar. Sefa DNA Iasi are si ea un sot, sotul este judecator la Iasi, sotul are si el prieteni, prietenii sai se cunosc cu Florian Coldea, Coldea e celebru prin legaturile subterane pastrate dupa pensionare in sistemul de Justitie. Asa ca…

, asa ca, in ciuda mitei enorme si a impactului de imagine, el este favorizat de lege sa faca foarte putina parnaie, jumate i se taie din start datorita varstei, in plus, se prevede un regim foarte lejer de parnaie pentru cei in varsta, basca daca munceste sau avocatii sai cer sa ispaseasca mare parte din pedeapsa in arest domiciliar. Sefa DNA Iasi are si ea un sot, sotul este judecator la Iasi, sotul are si el prieteni, prietenii sai se cunosc cu Florian Coldea, Coldea e celebru prin legaturile subterane pastrate dupa pensionare in sistemul de Justitie. Asa ca… Avand in vedere violul mediatic la care a fost supus, Buzatu s-a hotarat luni seara sa inceapa sa “scuipe”. Nu mai are ce pierde, politic e terminat, Ciolacu i-a terminat cariera politica si fiului sau, Tudor, dar si fostei sotii. Au contribuit enorm la decizia sa si declaratiile lui Paul Stanescu care a zis ca a ramas consternat sa vada ca Buzatu a luat spaga sau ale lui Ciolacu, care s-a impaunat a fi demiurgul anticoruptiei PSD.“Astia vorbesc? Ei sunt cei mai mari spagari, o sa le arat eu lor”, i-ar fi spus Buzatu avocatului, iar familia i-a transmis ca este total de acord cu decizia lui, fiindca, auziti nuanta interesanta, daca Buzatu il da in gat pe Ciolacu cu tot ce stie, va fi in ochii Romaniei un “erou”. Foarte interesant.

Adevarul asta este: ca Buzatu nu are ce sa propuna la negociere decat “marfa” de calibru care sa vizeze persoane foarte sus puse, iar astea nu pot fi decat secretarul general al PSD, Paul Stanescu, sau Marcel Ciolacu, actualul premier. In cele trei decenii de baroneala, Buzatu stie precis cui si cat a dus la partid din spagile luate.

Grupul de la Cluj va profita de acest context inedit si ar putea apasa pe acceleratie, oferindu-i lui Buzatu sprijin indirect in Justitie, acolo unde mai au oameni, ca Buzatu sa aiba garantia ca obtine ceea ce vrea, la schimb cu informatiile sale pretioase care, daca ar fi adevarate, ar constitui finalul lui Ciolacu.

Ce zice “Padurea”?

Cititorii mei mai vechi stiu ca folosesc termenul de “Padure” pentru a desemna institutiile de informatii sau membrii statului paralel care fac “convocari” in anumite sedii unde traseaza sarcini politicienilor pe care ii controleaza prin santaj sau cointeresare.

Marcel Ciolacu este/era un favorit al Padurii, dar Padurea din zona temperat-continentala e schimbatoare. Anotimpurile politice se succed cu repeziciune, regii de azi devin prada de maine.

Ce e sigur-sigur e ca lui George Simion i s-a alocat rolul de Vadim in viitoarea epopee electorala.

“Padurea” sustine ca are instrumente de “control” asupra presedintelui AUR care vizeaza povesti emotionante despre sotia sa care a facut videochat sau inregistrari despre Simion cum cere bani.

Se pune aceeasi intrebare: daca ele vor conta in distrugerea lui Simion, in cazul unui eventual atac la adresa lui.

Deocamdata, Simion creste vertiginos si creste pentru ca munceste zi de zi. Mai are o calitate: este imprevizibil pentru “Padure”.

Prezenta lui Simion la Ambasada Israelului unde a fost chemat de evrei la reevaluare a socat total Padurea si opinia publica.

Explicatia reala v-o da Alexa, ca nu o veti gasi in comentariile politice ale mass-media vandute.

Evreii nu sunt prosti, nu au fost niciodata, asta stim. Daca l-au chemat pe Simion la reevaluare, inseamna ca evreii sesizeaza cu nasul lor fin si mijloacele lor de analiza elaborate posibilitatea ca presedintele AUR sa sparga orice bariera si sa ajunga presedinte sau chiar premier.

Israelul nu isi poate permite sa ignore aceasta varianta, mai ales ca Romania e sub o presiune politica si financiara enorma, cu o populatie ce musteste de furie si cu un set de 4 alegeri ce vor avea loc in 2024, lucru de natura sa duca “joaca” in orice directie.

Daca Simion va castiga Cotroceniul sau, sa zicem, ca nu il va castiga, dar va lua o optiune serioasa la Guvernare, Israelul va avea deja usa deschisa la viitorul premier Simion sau la viitorul presedinte al Romaniei Simion, pe cand, daca nu ar fi deschis usile comunicarii, le-ar fi fost imposibil sa se lipeasca de el.

Se povesteste despre Simion ca despre un Vadim folosit imagologic de servicii intr-un context de tur doi electoral in care romanii sa fie pusi sa aleaga o alta persoana pe motiv de “raul cel mai mic”.

Asta crede Padurea.

Eu cred ca si Padurea, si multi smecheri din Romania, fac o greseala enorma sa creada ca acest popor e prost.

Jocurile nu sunt jucate si au inceput mai devreme decat preconizat.

Taberele nu mai au rabdare, s-au pregatit cu munitii, inregistrari cu curve si bani, cu procurori asumati si protectii de la diversi licurici.

Dar adevarul e ca nimeni nu stie cum se va termina totul: poporul e deja furios si deja obosit de toate scandalurile din aceasta vara, aceasta iritare va creste pe masura ce se va lopata rahat in ventilatorul media si este foarte posibil sa asistam la surprize colosale.

PS: Domnule Ciolacu, cum va ajuta in aceste momente grele de cumpana mediatica Bogdan Popescu si… “Radu”, marii dumneavoastra consilieri?

PS: Nu uitati ca va puteti inscrie cu un email la acest newsletter. Sunt un simplu jurnalist de provincie, e drept am 25 de ani in munca de investigatii, dar nu mi-am pierdut curajul niciodata. Si nici nu mi-am operat coloana vertebrala profesionala.

Daca aveti informatii SPECIALE si videouri tari care privesc coruptia sau alte chestiuni de natura sa expuna viciile gulerelor albe, apelati cu incredere nr. 0720 00 88 88 sau contactati-ma via mail la liviu@ziardecluj.ro ! In 25 de ani de munca de investigatii, nu mi-am tradat niciodata sursele, nu am „vandut” informatiile nimanui, mereu le-am dat „pe goarna”. Haideti sa ne distram impreuna! Circul a inceput!

Tolontan mai santajeaza un pic Ringier si pleaca spre un nou proiect media

Scrie grinch-ul mass-media romanesti, Victor Ciutacu, cu mare dreptate azi pe pagina sa de Facebook:

Se refera la jurnalistul Catalin Tolontan, seful editorial al ziarului Libertatea, cel care a asistat ipocrit la aruncarea pe tobogan a redactorului-sef de la GSP de catre elvetienii de la Ringier, ma refer la Catalin Tepelin.

Motivul pentru care Tolontan nu a semnat scrisoarea de protest a redactiei la adresa Ringier este ca vrea sa ii santajeze pe elvetieni sa ii acorde compensatiile financiare pe care le doreste si atata ii va presa pana le va primi, dupa care se va extrage spre un alt proiect media.

El e deja pregatit la cheie, va fi un nou G4media, il va face cu Dragos Stanca, mai vechiul sau prieten de intepat trusturi media.

Faza tristuca e ca nici Stanca, nici Tolo, nu au finantare pentru asta, mizeaza pe contributiile publicului, pe donatii, etc.

Eh, se vor gasi, Tolo draga, niste persoane “anonime” ca la g4 sau Recorder care sa doneze lunar cate 10 000 de euro ca sa “salveze presa buna”, si fac pariu ca si doua-trei ambasade vor croseta repede doua-trei granturi pe “proiecte speciale” ca sa puteti rezista. Bine, nu trebuie sa rezisti, la ce bani ai…

Dar Loteria Romana, domnule Ciolacu?

M-a frapat o chestiune la domnul Ciolacu vizavi de intempestiva sa reforma a pacanelelor, o idee ce poate fi interesanta daca la mijloc nu e lobbyul lui Sacha Dragic de la Superbet: de ce oare premierul Romaniei, infierand mafia pacanelelor firmelor private ce trebuie scoase in afara oraselor, nu vorbeste nimic despre miile de aparate de pacanele din sediile Loteriei Romane?!

Alea nu creeaza dependenta, domnule premier?