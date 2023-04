Falsul chirurg italian, Matteo Politi, le-a tras ţacă şi judecătorilor din România. L-au condamnat, dar i-au favorizat fuga! Victimele falsului medic sunt revoltate: atât pe escroc, dar mai ales pe instituţiile statului. Două victime sunt din Galaţi!

Asta s-ar putea spune despre situaţia creată în urma cercetării penale, judecării şi condamnării lui Matteo Politi, un italian care s-a dat drept chirurg-plastician şi a operat timp de un an la mai multe clinici private din Bucureşti. Acesta a operat în perioada martie 2018- decembrie 2018 zeci de persoane, efectuând operaţii de lifting facial, rinoplastii, liposucţie, implant mamar, deşi nu avea specializare în domeniu, dar nici măcar diplomă de medic. Demascat în urma unor dezvăluiri în cadrul unei emisiuni la un post de televiziune în ianuarie 2019, acesta simte că va fi cercetat de organele abilitate şi încearcă să fugă din ţară. Este prins la graniţă, pe 6 februarie, adus în Bucureşti şi încarcerat pe 7 februarie 2019, rămânând în arest până în 5 iunie 2019, dată de la care se ia măsura controlului judiciar. În urma cercetărilor s-a constatat că falsul medic Matteo Politi era din Veneţia, absolvent a doar 8 clase şi s-a dat medic şi în Italia, motiv pentru care a fost condamnat în anul 2011 la un an şi jumătate, cu suspendare. Adevărul în privinţa calificării acestui fals chirurg s-a aflat destul de rapid, unii din pacienţii acestuia prezentând complicaţii, infecţii şi dureri post operatorii luni, chiar ani la rând. Două din persoanele vătămate sunt din Galaţi. Investigaţiile făcute de pacienţii vătămaţi la alţi medici specialişti din ţară cât şi din străinătate, au relevat, în urma consultării, grave erori în efectuarea intervenţiilor chirurgicale. De reţinut este faptul că acesta a operat la unele clinici din Bucureşti şi sub numele de Matthew Mode. Oricum, Matteo Politi sau Matthew Mode, nu avea drept de liberă practică în România, de vreme ce nu deținea avizul emis de Colegiul Medicilor și nici calitatea de medic specialist.

Judecare, condamnare, ca la carte!

Cercetarea infracţiunilor săvârşite de falsul medic s-a făcut de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector I Bucureşti, dosarul fiind judecat pe fond de Judecătoria aceluiaşi Sector I Bucureşti. În urma cercetărilor efectuate s-au adeverit toate cele sesizate, acesta fiind trimis în judecată pentru săvârşirea mai multor infracţiuni: exercitarea unei profesii fără drept, înşelăciune în formă continuată, instigare mediată la fals intelectual, participație improprie la fals intelectual sub forma instigării mediată. Nimic de reproşat organelor de cercetare penală şi judecătorilor din dosarul penal nr.1702/299/2020, pe toată perioada cercetării şi judecării pe fond a dosarului şi ulteror în apel. Instanţa de fond s-a pronunţat pe 29 noiembrie 2022, dată la care Matteo Politi este condamnat la 3 (trei) ani şi 10 (zece) luni închisoare, în regim de detenţie Iată cum sună sentinţa. Click aici.

Nemulţumit de sentinţa dată la fond, inculpatul Matteo Politi a făcut apel pe 5 decembrie 2022, dosarul a ajuns la Curtea de Apel Bucureşti, care a respins apelul:

“În temeiul art.421 pct.1 lit.b) Cod procedură penală respinge, ca nefondat, apelul declarat de inculpatul Politi Matteo împotriva sentinţei penale nr.943 din data de 29.11.2022, pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti– Secţia Penală, în dosarul nr. 1702/299/2020. În temeiul art.275 alin(2) Cod procedură penală obligă pe inculpat la plata sumei de 200 lei, cheltuieli judiciare avansate de stat. Definitivă. Pronunțată în ședința publică din data de 15 martie 2023.”

Cum s-ar zice, cercetare, judecare, totul cu precizie, în spiritul legi, ca la carte, dar ar mai fi ceva. Ce te faci dacă inculpatul-condamnat dispare?

Eroare, neglijenţă, sau …altceva?

Aşa se poate zice, crede, faţă de incredibila situaţie creată de un procuror şi un judecător, aşa, spre finalul judecăţii în dosarul de fond. Mulţi nu ştiu, dar legea prevede că în dosarele în care se judecă cauze penale sunt stabilite anumite măsuri preventive: arest la domiciliu, control judiciar, interdicţia de părăsire a ţării etc. Toate acestea se stabilesc tot de judecători ale aceleiaşi instanţe, în cazul de faţă Judecătoria Sectorului I Bucureşti, prin dosare derivate de la dosarul de fond, gen: 1702/299/2020/a1, 1702/299-2020/a3, a4, a9 etc. Despre falsul medic se ştia foarte bine că s-a dovedit a fi un escroc, cu un tupeu rar întâlnit, a încercat să fugă din ţară când a fost demascat, mai fusese condamnat în Italia pentru fapte asemănătoare, deci se putea anticipa că acesta se va sustrage unei eventuale condamnări. Pentru toate aceste motive, în mod corect, procurorul de caz a cerut măsura controlului judiciar încă din data de 3 iunie 2019, măsură care a fost confirmată ca fiind temeinică şi legală de judecători şi menţinută până în august 2022. Dacă mai bine de 3 ani, procurorul de caz, judecătorii au menţinut măsura controlului judiciar apare marea surpriză: un judecător, cu doar 3 luni înainte de pronunţare, găseşte de cuviinţă să revoce măsura controlului judiciar, lăsând liber de orice privaţiune un personaj ce atentase la viaţa a zeci de persoane prin intervenţiile chirurgicale efectuate. Iată cum sună faimoasa “ liberare “ a lui Matteo Politi în dosarul nr. 1702/299/2020/a12 Judecătoria Sector I Bucureşti: “Complet: C2-penal

Solutia pe scurt: În temeiul art. 362 alin. (2) C.proc.pen. rap. la art. 242 alin. (1) C.proc.pen. cu ref. la art. 208 şi 207 alin. (5) şi (7) C.proc.pen., revocă măsura controlului judiciar luată faţă de inculpatul POLITI MATTEO (…..), prin Încheierea Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti pronunţată în dosarul nr. 15596/299/2019 la data de 03.06.2019, rămasă definitivă prin necontestare, şi prelungită prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti cu nr. 11158/P/2018, din data de 15.07.2019 şi, ulterior, prin ordonanţa din data de 25.09.2019 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti. În temeiul art. 275 alin. (3) C.proc.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare. Pronunţată astăzi, 10.08.2022, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei.

Document: Încheiere finală (dezinvestire) 10.08.2022”

Cine o fi judecătorul din C2 penal care a dispus revocarea măsurii controlului judiciar, când judecata pe fond era la doi paşi de final, cum a motivat, nu ştim, dar oricum le-a indignat pe persoanele vătămate. Nu ştim nici cine este procurorul care nu a contestat în 48 de ore această măsură de revocare a controlului judiciar, asta în condiţiile în care verdictul din dosarul cauzei se prefigura clar o condamnare cu excutare.

Concluzia:un infractor periculos în libertate!

Asta a concluzionat instanţa de apel: Matteo Politi este un infractor periculos care a pus în primejdie viaţa mai multor persoane, a produs traume fizice şi morale mai multor persoane. Mai mult acesta îşi pregătea extinderea ariei infracţionale în alte state. Iată ce spun judecătorii de la Curtea de Apel Bucureşti:

“În contextul propriei analize, Curtea subliniază gravitatea ridicată a activității infracționale desfășurată de inculpat care și-a arogat o competență nereală, de medic chirurg plastician-estetician, urmarea gravă produsă asupra pacientelor cărora, prin intervențiile specifice actului medical, neautorizate și nespecializate li s-au creat, pe termen lung traume psihice și consecințe fizice vătămătoare ce au necesitat alte intervenții chirurgicale. Cu privire la periculozitatea socială a inculpatului, Curtea relevă că, potrivit informațiilor obținute prin Ordinul european de anchetă, inculpatul a fost anterior condamnat în Italia, țara de origine, pentru exercitarea frauduloasă a profesiei de medic, autoritățile din Anglia au comunicat, la rândul lor, că inculpatul figurează ca fiind condamnat la 15 luni închisoare pentru că a încercat să inducă în eroare Colegiul Medicilor cu privire la calitatea sa de medic, depunând în acest sens o diplomă în medicină ce s-a dovedit a fi falsă. În România, inculpatul s-a prezentat pacienților ca fiind Matthew Mode, chirurg plastician, cu diverse studii în USA, Anglia, Spania și Italia.De asemenea, acesta a recurs la acte oficiale false pentru a-și asigura reușita acțiunilor de inducere în eroare. Conform actului de sesizare, cu privire la diploma găsită în compartimentul de tren în care s-a aflat inculpatul Politi Matteo la momentul depistării în prezenta cauză, presupus eliberată de Republica Bulgaria – Academia Militară – Sofia, prin care se certifică lui Matteo Politi recunoașterea gradului educațional și științific de doctor în specialitatea științifică “Chirurgie plastică de recuperare și estetică” în domeniul profesional Medicină, lucrare de disertație cu tema Alternative la reconstrucția bazei craniului cu lambouri libere microvasculare, susținută la Facultatea de Medicină în cadrul Universității Complutense din Madrid, Spania, diplomă ce poartă nr. 9381/15.01.2019, având în vedere că autorităţile bulgare au comunicat că sunt indicii că această diplomă este falsă, s-a dispus disjungerea cauzei în vederea continuării cercetărilor, sub aspectul infracţiunii de fals material în înscrisuri oficiale, prev. de art. 320 Cod penal.Acest aspect, în opinia Curții, relevă că inculpatul își pregătea extinderea ariei teritoriale infracționale. Inculpatul nu a recunoscut infracțiunile pentru care a fost trimis în judecată și nu şi-a asumat consecințele lor.”

De ce este liber? De ce nu poate fi încarcerat acest infractor periculos, care a vătămat mai multe persoane şi care dorea continuarea şi extinderea preocupărilor prin care punea în pericol viaţa unor oameni? Simplu! Nişte judecători, nişte procurori, viitori ,,speciali”, au omis, să zicem, să menţină măsuri de prevenire a sustragerii de către un condamnat de la executarea unei sentinţe cu executare. Mai este de reţinut un aspect: Matteo Politi, a făcut apel, dar nu s-a prezentat la niciun termen la instanţa de apel. Avea un motiv temeinic: era puţin plecat din ţară, încă din decembrie, chiar imediat după condamnarea de la fond. Apelul a fost aşa, la cacealma. Acesta transmitea pupici unor fetiţe pe facebook de prin Hong Kong. Se pare că unele instituţii ale statului ne-au obişnuit cu astfel de situaţii. Momentan, falsul medic Matteo Politi este fugar şi este dat în urmărire internaţională. Click aici. Cercetări ample, timp şi bani cheltuiţi, termene peste termene în instanţă, ca în final să se ajungă la concluzia că toată munca a fost în zadar.