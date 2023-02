Kaufland a cumparat fabrica şi terenul Braiconf cu 7.000.000 de euro. Vânzătorul gălăţean, Constantin Ştefan, „croşeta” acest „tun” din 2021

Gata, s-a vărsat în apele Dunării de Brăila-Galaţi şi superbul brand naţional şi internaţional, Braiconf SA Brăila. Clădirea, de altfel improprie unei serioase şi eficiente producţii de serie, precum şi cei circa 1,1 hectare de teren situate în zona centrală a municipiului Brăila, au ajuns, contra a 7 milioane de euro, în proprietatea Kaufland România SCS (Societate în Comandită Simplă). Acţionarii unei astfel de societăţi pot fi persoane fizice sau persoane juridice, iar asociaţii comanditari răspund numai până la concurenţa capitalului vărsat.

Constantin Ştefan, unul dintre marii jucători de pe pieţele de capital din România, dar mai ales pe acapararea a ce a mai rămas din imperiul Chelu, a pus un picior pe grumazul Braiconf SA încă din anul 2018, când a început să controleze celebra firmă prin Industries Benjamin SRL Bucureşti, societate care la rândul ei era controlată de acelaşi Constantin Ştefan, prin alte două firme ale sale, cu sediul tot în Bucureşti ! Dar controlul total al gălăţeanului asupra Braiconf s-a produs în 2018, odată ce pachetul majoritar de acţiuni (60,54 %) a fost transferat către Electroargeş SA Curtea de Argeş, care a aparţinut imperiului Chelu, dar a ajuns în beciurile siguranţei aceluiaşi C. Ştefan. De altefel, dacă daţi căutare „braiconf” pe siteul săptămânalului online http://www.impact-est.ro, veţi putea citi în detaliu despre cum a fost „manglit” legal totul. Deci, în 8 august, Ştefan se autoimpune preşedinte al Consiliului de Administraţie (CA) al BRAICONF SA BRĂILA, moment în care începe şi devalizarea societăţii. Dacă până atunci compania funcţiona pe profit, între 2018 şi 2021 a înregistrat pierderi oficiale de circa 11 milioane de lei, motiv pentru care reprezentanţii CA s-au fost răsplătiţi regeşte cu suma de 7.263.152, numai în 2019 şi 2020 !

La începutul anului 2021, reprezentanţii Kaufland România încep tratativele cu Ctin. Ştefan & Co., privind cumpărarea celor 11.000 de metri pătraţi de teren, cu tot cu clădiri. Dar, surpriză, pe 25 mai 2021, kauflandiştii anunţă că se retrag din negocieri şi că nu mai sunt dispuşi să plătească 7.475.000 de euro, aşa cum se stabilise prin antecontractul de vânzare-cumpărare încheiat în 14 ianuarie 2021. Chiar dacă dăduseră un avans de 900.000 de euro plus TVA, primind în schimb o ipotecă asupra terenului.

Săptămâna trecută, toate frământările şi contrele cu Primăria şi Consiliul Local Brăila, privind refacerea PUZ, încât să încapă în buricul târgului un mare retailer care se aprovizionează cu tirurile, au luat sfârşit. Deci, un nou PUZ, iar afacerea s-a finalizat cu aplauze !

Bun, dar gălăţeanul nostru, Constantin Ştefan, are nevoie de această fabrică, de acest uriaş brand internaţional. Aşa că a pus mâna pe un teren uriaş de 4,5 hectare (45.000 de mp), în zona trecerii Dunării cu Bacul de la Brăila la Smârdan (pe stânga cum se intră în Brăila dinspre Galaţi), cu ieşire imediată la drumul de centură al Brăilei, dar şi cu acces rapid la podul de peste Dunăre spre Dobrogea. Preţul zonei este între 6 şi 7 euro metrul pătrat, aşa că un 300.000 de euro a fost un fleac pentru cel care a vândut Braiconf. Acolo, până în toamnă, fabrica poate fi construită din panouri tip sandvici termoizolate, liniile de producţie strămutate şi montate, apoi ţin-te, nene, producţie de serie mare !

Iată şi un pont: în acea zonă mai sunt de vânzare încă circa 1,3 hectare de teren.