Licitaţie cu cântec a terenului Mehid SA Galaţi! Misteriosul câştigător are de plată suma de 29.840.876 lei

Ruinile Mehid, problemă ecologică

Despre soarta Mehid SA Galaţi, firmă ajunsă pe mâinile lui Corneliu Mangalea, s-a scris ani de zile în presa locală. Devalizată de bunuri, îndatorată până peste cap, firma şi-a pecetluit soarta la finele anului 2015, când şi-a cerut singură intrarea în insolvenţă.

În decurs de vreo doi ani, şi-a încetat activitatea, iar datoriile au explodat. După vânzarea utilalajelor şi a altor bunuri vandabile din locaţia Coşbuc 256, clădirea a fost abandonată. Aşa a început epopeea dezastrului ecologic din zona respectvă, epopee ce nici la această dată nu s-a încheiat. Clădirea societăţii a fost devastată sistematic ani de zile, devenind o ruină, iar terenul societăţii a devenit un loc de depozitare de gunoi şi diverse deşeuri. Corneliu Mangalea și actualul lichidator judiciar Sierra Quadrant SPRL au primit zeci de somaţii şi amenzi, adrese de înființare popriri de la Garda de Mediu și Agenția pentru Protecția Mediului şi de la Poliția Locală. Când se părea că pare o misiune imposibilă rezolvarea situaţiei ruinelor Mehid, a apărut surpriza: s-a organizat o licitaţie pentru vânzarea terenului şi a ruinelor existente, başca gunoiul aferent.

Surpriză la licitaţie

Pe 8 iunie 2022, lichidatorul Sierra Quadrant SPRL, a organizat licitaţia pentru vânzarea activelor Mehid SA şi anume terenul din str. George Coşbuc nr. 256, în suprafaţă totală de 35.761mp, pe care figurează construcţii demolabile în suprafaţă de 53.355,10mp. Pentru acest teren s-a stabilit de un evaluator preţul de 79euro/mp. La pachet cu terenul din Galaţi s-a vândut şi terenul din Şendreni, aparţinând tot de Mehid, în suprafaţă de 12.060mp, evaluat la 232.100 lei. Licitaţia s-a organizat în Bucureşti, la sediul lichidatorului Sierra Quadrant SPRL, unde s-au prezentat patru licitatori, respectiv trei firme din Galaţi, ARCADA COMPANY SA, FIGRAN SRL, KOROLIS SRL şi una din Bucureşti, POPA NAN PROJECT SRL. Despre licitatorii din Galaţi numai de bine. ARCADA COMPANY SA este bine-cunoscută ca o firmă de top, cu rezultate deosebite, firmă ce s-a afirmat ani de zile ca un investitor serios, cu un potenţial uriaş. Celelalte două firme din Galaţi sunt mai puţin cunoscute, având cifre de afaceri mult mai mici şi resurse pe măsură. Surpriza cea mare a fost apariţia la licitaţie a unei societăţi din Bucureşti, POPA NAN PROJECT SRL, firmă care de altfel a fost declarată câştigătoare. Activele scoase la licitaţie, terenul cu clădirile existente din locaţia Coşbuc 256, cât şi terenul din locaţia Şendreni, au fost adjudecate la pachet de către societatea din Bucureşti la preţul de 29.840.876,10 lei, urmând ca după achitarea integrală a preţului, să se semneze contractul de vânzare. În procesul verbal de licitaţie, s-a prevăzut că adjudecatarul va prelua şi obligatiile de mediu, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, va lua măsurile de împrejmuire şi salubrizare a terenului, situat în Bd. George Cosbuc 256.

Misteriosul câştigător este gălăţean!

foto: Radu Gheorghe

Ne-am interesat despre firma bucureşteană şi am aflat că respectiva firmă este înfiinţată în 2018, cu un capital social de 60.000 de lei, are doar doi angajaţi şi este controlată de un gălăţean, Radu Gheorghe, zis „Gelu Țăranu”, fost consilier local, un personaj cunoscut în urbea noastră. Acesta a mai fost implicat în diverse tranzacţii cu terenuri, a participat la unele licitaţii considerate de unii ca trucate, în mai toate cazurile fiind vorba de achiziţii de terenuri bine situate şi la preţuri cât mai mici. Conform ultimulor două bilanţuri publicate pe site-ul Minister Finanţe, societatea bucureşteană nu stă de loc pe roze. Deci se poate spune că avem de aşteptat până vom afla dacă câştigătorul va achita suma stabilită în termen de 30 de zile. Mai mult, Radu Gheorghe şi ceilalţi doi asociaţi ai firmei POPA NAN PROJECT SRL Bucureşti, Bies Johan-David şi Kuipers Dirk-Jente Lyckle, cetăţeni olandezi, sunt implicaţi împreună, în dosare vizând ,,aranjamente” ale unor licitaţii. Asociaţii firmei câştigătoare au fost cercetaţi de către D.I.I.C.O.T –Structura Centrală, fiind trimişi în judecată pentru constituire a unui grup infracţional organizat, instigare la abuz în serviciu, instigare la deturnarea licitaţiilor publice, în formă continuată, instigare la abuz în serviciu dacă în formă continuată etc. Asociaţii firmei câştigătoare deţin sute de terenuri prin zona Bucureştiului şi judeţele limitrofe, dar majoritatea sunt sechestrate prin ordonanţe date de D.I.I.C.O.T.- Structura Centrală. De remarcat este faptul că firma câştigătoare apare la masa credală a firmei Mehid SA, cu suma de 2.158.698 de lei, prin achiziţionarea unei creanţe de la alt creditor, deci se poate presupune o premeditare în privinţa participării la această licitaţie. Totul este mai complicat, decât pare la prima vedere, în ce priveşte această licitaţie. De remarcat că între creditorii Mehid apare şi un alt bine-cunoscut amator de terenuri, Herascu Petrică, prin firma cu un nume semnificativ, Glia SRL. Rămâne de văzut dacă au fost contestaţii, cum se vor rezolva, şi dacă se va achita suma de către adjudecător. Vă ţinem la curent.