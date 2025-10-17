Navalnîi al nostru și nașa mare a lui Navalnîi

Pe 30 octombrie 2020, procurorii Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție din cadrul DNA l-au trimis în judecată, în stare de libertate, pe numitul Bănicioiu Nicolae. În sarcina împricinatului s-a reținut comiterea infracțiunilor de trafic de influență și luare de mită. Până aici totul e clar, da?

În perioada 21 decembrie 2012 – 07 aprilie 2015, când învinuitul ocupa funcția de ministru al tineretului și sporturilor, a primit suma totală de 1.292.122 lei din partea numiților Cocoș Dorin și Irimescu Mihaela. Suma reprezintă dividendele aferente anului 2013, distribuite de două societăți comerciale, care comercializau bunuri către spitale publice. E totul limpede?

În shimbul sumei, pârâtul a promis că își va exercita influența asupra ministrului sănătății de la acea vreme, astfel încât să îl determine să mențină în funcții de conducere 5 manageri de la 5 spitale publice cu care numiții Cocoș Dorin și Irimescu Mihaela derulau relații comerciale profitabile. Ați priceput sau trebuie să detaliez?

Pe parcursul urmăririi penale s-au instituit măsuri asiguratorii asupra unui apartament din Spania, un loc de parcare în municipiul București, a părților sociale deținute în societăți comerciale și asupra sumelor de bani din conturi aparținând inculpatului Bănicioiu Nicolae. Hm… apartament în Spania? Din salariul de parlamentar și ministru?

Dosarul a fost trimis spre judecare la ÎCCJ. Conform Codului de procedură penală, această etapă a procesului înseamnă finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

Buun. Dosarul pritocește la ÎCCJ, până la aterizarea îngerului păzitor al marilor rechini târâți pe nedrept pe rolul instanțelor, Lia Savonea, proaspăt numită președinte al Înaltei Curți. Această Jana Darcovici a justiției, împreună cu ajutoarele de înger Mihail Udroiu, Adriana Ispas şi Gheorghe Valentin Chitidean, îl achită pe numitul Bănicioiu pentru infracțiunea de trafic de influență.

Decizia este definitivă și numitul Bănicioiu scapă astfel și de măsura confiscării sumei de 1,3 milioane de lei. Vina cade exclusiv în sarcina martorilor lipsiți de credibilitate, nu a procurorilor DNA care au întocmit rechizitoriul și l-au trimis în judecată pe învinuit.

În motivarea completului de judecată, dosarul Bănicioiu este comparat cu cauza deschisă la CEDO de Aleksei Navalnîi împotriva Rusiei, în legătură cu modul în care regimul condus de Vladimir Putin l-a judecat şi condamnat pentru presupuse fraude.

Lia Savonea împușcă trei iepuri cu un singur foc: absolvă de orice vină DNA, pentru erori procedurale; îl achită definitiv pe Bănicioiu; îl transformă într-un erou al luptei pentru libertate, de talia lui Navalnîi. Singura care pierde iremediabil este încrederea românilor în justiție.

Dacă DNA a greșit în cazul Bănicioiu, deși nu se pomenește nicăieri de vreo greșeală procedurală în motivarea instanței, nu vedem de ce n-ar fi greșit și ÎCCJ. Cu atât mai grav, cu cât Lia Savonea este expertă în erori.

Cea mai gravă este condamnarea la 8 luni cu suspendare a unui violator, care și-a agresat sexual nepoata de 13 ani. Motivația Liei Savonea a fost că victima și-a dat acceptul pentru viol. Și eu îmi dau acceptul ca Lia Savonea să fie violată de trei ori pe zi, de oprobriul public.