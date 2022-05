Sesizare penală pentru devastarea Casei Agronomului din Şendreni Responsabilitatea conservării acestui obiectiv aparţinea conducerii Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului Galaţi

Despre degradarea gravă a clădirii Casei Agronomului, situată la intrarea în comuna Şendreni, am scris în mai multe ediţii ale ziarului. Această clădire ce se află în administrarea Direcţiei Pentru Agricultură Judeţeană Galaţi(D.A.J.), i-a fost dată în administrare prin Hotărârea de Guvern nr. 860 din 16 noiembrie 2016, prin preluare de la Camera Agricolă Judeţeană Galaţi. Conform anexei la respectiva hotărâre de guvern, Casa Agronomului are o clădire în suprafaţă de 671 mp şi un teren în suprafaţă de 8.296 mp, toate acestea fiind evaluate la data preluării la suma de 194.251 lei. Clădirea respectivă a fost ani de zile un punct important în care se întâlneau tehnicieni, ingineri din domeniul agriculturii, folosită deseori pentru cazarea acestora. Din nefericire, trecerea în administrarea D.A.J. Galaţi a coincis cu stoparea multor întâlniri avute în acest obiectiv. În loc să ia măsuri de conservare a clădirii, conducerea D.A.J. Galaţi parcă ar fi uitat că are acest obiectiv în administrare şi să aibă grijă de întreţinerea şi asigurarea conservării clădirii şi terenului aferent. În luna octombrie a anului 2020 a avut loc un mic incendiu la clădire, dar nu s-a interesat nimeni de cauza incendiului şi nivelul de afectare a clădirii. Iată cum arăta clădirea în octombrie 2020.

La vremea respectivă, conform site-ului DAJ Galaţi, directorul executiv al instituţiei era dr. ing. Dima Floricel Maricel. Redacţia ziarului, prin unul din ziarişti, a adus la cunoştinţă conducerii D.A.J. Galaţi despre situaţia clădirii. Din păcate, conducerea a venit în luna ianuarie 2021, a văzut care este situaţia şi cam atât. Nu s-a luat nici o măsură de a proteja clădirea faţă de eventuali intruşi. Ce a urmat a fost un dezastru: diverse persoane au intrat în clădire, probabil noaptea, au distrus la început camerele de la intrare, au scos parchetul, au demolat sobele, au sustras mobilierul. Nimeni din partea conducerii D.A.J. Galaţi nu a inventariat la finele anului acest spaţiu, cum prevede obligatoriu legea, fapt ce ar fi condus la aflarea faptului că respectiva clădire este vandalizată. Vandalizarea clădirii a avansat lună de lună, an de an, ca în final, la această dată, mai 2022, să se constate devastarea întregii clădiri, prăbuşirea tavanului şi acoperişului afectând o pătrime din clădire. Iată evoluţia degradării clădirii până la această dată.

Nepăsarea totală din partea conducerii a intrigat un inginer zootehnist, actualmente pensionar, care cunoştea foarte bine clădirea, a participat la diverse simpozioane şi şedinţe ţinute în acest spaţiu. Toate acestea l-au determinat să sesizeze organele de cercetare penală pentru a efectua cercetările ce se impun şi luarea măsurilor de atragere a răspunderii celor vinovaţi pentru prejudiciul creat. Vă ţinem la curent cu acest caz.