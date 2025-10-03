Statul a confiscat ciorapul în care Iohannis a pus bani toată viaţa

Lacom și zgârcit. Escroc și mincinos. Cu această zestre genetică măruntul primar al Sibiului a ajuns președinte. Nefăcutele îl ajung însă din urmă și îi pulverizează bătrânețile proiectate să fie unele tihnite, lipsite de griji.

Pe 16 mai 2014, Curtea de Apel Brașov a decis că Iohannis a deținut ilegal, un imobil din centrul Sibiului, de pe strada Nicolae Bălcescu 29, cumpărat cu 5.000 de lei de la numitul Ioan Baștea, decedat estimp în America.

Baștea și-a falsificat certificatul de moștenitor, prin intermediul notarului Radu Bucșa, cu care Iohannis avea vechi relații contractuale. Iohannis va închiria parterul imobilului din strada Bălcescu către Banca Raiffeisen, contra unei chirii de 60.000 $ pe an.

Tot prin intermediul lui Bucșa și a documentelor măsluite de notar, familia Iohannis a pus mâna pe un alt imobil din cea mai veche zonă a Sibiului, cu câteva case aproape intacte de secol XIV, din zona gării, de pe strada Magheru, 35.

Cu puțină vreme înainte de a fi propus de alianța PSD-PNL-PC pentru postul de premier, Iohannis a fost anchetat de DNA pentru abuz în serviciu, pentru retrocedarea unor terenuri către persoane care nu îndeplineau condițiile legii.

Dacă poveștile de corupție ar fi fost dezgropate în toamna lui 2014 și slobozite din lesă la posturile de televiziune băsesciote, Iohannis nu mai ajungea președinte.

Dar o mare parte a statului profund a tăinuit faptele și l-a sprijinit să purceadă în fruntea statului; cu o schemă de câștig neclară, aș zice dubioasă, o explozie pe rețelele sociale, situație care va recidiva în noiembrie 2024.

România a pierdut 10 ani, iar Iohannis s-a procopsit cu aproape 1 milion de euro economisiți din chiria imobilului dobândit cu documente false, în care s-a mutat Banca Raiffeisen.

Povața care se desprinde din această snoavă românească cu erou neamț, nu este că neamțul a rămas acum fără imobil și că este bun de plată, pentru chiria acumulată vreme de enșpe ani.

Ci, că dacă păcălești comunitatea cu ajutorul unei părți a statului, care devine complicele tău, statul complice te va stoarce de favoruri, pe care ți le va cere înapoi înzecit, după care te va arunca la coș ca pe o măsea stricată.