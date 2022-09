CONTROL ANAF – mare atentie la DOCUMENTELE suplimentare solicitate!

Fiti pregatiti pentru contestari!

✔ Ce urmareste Inspectia Fiscala

✔ Modele de Acte justificative EDITABILE

✔ Totul despre Evidentele fiscale

documentele (suplimentare) obligatorii in caz de control

Orice greseala se incearca a fi identificata, iar dumneavoastra aveti misiunea de a demonstra ca ati procedat respectand legea si avand toate documentele pregatite.

Singura metoda de a da inspectorului ANAF replica imposibil de demolat implica 2 lucruri esentiale pe care ar trebui sa stapaniti la perfectie:

cunoasterea “la litera” a legii – da, se poate daca aveti alaturi instrumente si specialisti de buna credinta (ex. Rentrop&Straton!)

setul de documente justificative suplimentare (de la Consultantii Rentrop&Straton) care sa oglindeasca fidel, clar si incontestabil realitatea tranzactiei efectuate.

Lucrarea Documente (suplimentare) obligatorii in caz de control va ofera acum colectia de acte si documente justificative

Contine zeci de modele de acte justificative editabile, intocmite de specialisti fiscali atenti cunoscatori ai legii! Va ajuta sa:

detineti documentele care demonstreaza legalitatea actiunilor dvs., justifica total realitatea inregistrarilor dvs. fiscal-contabile si corectitudinea obligatiilor fiscale livrate statului

va securizati actiunile

evitati amenzile sau ajustarile stabilite de inspectorii fiscali veniti in control

va economisesc timpul, banii si energia.

1. nu se asteapta sa le aveti

2. nu se asteapta ca ele sa fie profesionist intocmite

3. nu va mai poate amenda sau pedepsi cu ajustarea defavorabila a sumelor pe care le aveti de plata!

Documentele cerute suplimentar de inspectori nu sunt reglementate de niciun act normativ! Este absurd sa fiti „pedepsit” fiscal pe baza unor acte nelegiferate nicaieri! Si totusi asta se intampla, fiindca traim in Romania, nu-i asa?

1. sunt alcatuite de specialisti atenti la toate nevoile dvs.

2. preintampina posibilele cerinte si obiectii ale inspectorilor (…click aici »)

3. contin nuante legislative cunoscute doar de specialisti experimentati!

1. impiedica actiunile punitive ale inspectorilor ANAF

2. va scapa de stres si va ajuta sa va prezentati impecabil la control

3. va economisesc energia si banii!

Atat timp cat documentatia justificatoare (altele decat documentele obligatorii stabilite prin Ordinul nr. 2.634/2015) nu este reglementata prin nicio lege si nu exista modele „batute in cuie” pentru actele si documentele cerute de inspectori:

rapoarte de servicii

situatii de lucrari

procese verbale predare-primire ori de acceptanta adaptate fiecarui tip de activitate desfasurata in companii

documente anexate facturilor etc.

– dovedi realitatea unei operatiuni economice, fie ea achizitie de bunuri sau servicii

– demonstra corect realitatea unei tranzactii etichetate „fara scop economic”

– sustine deductibilitatea unei cheltuieli (…click aici »)

– impiedica anularea deductibilitatii TVA-ului la achizitii

colectiei de documente suplimentare justificative intocmita de specialistii fiscali Rentrop&Straton, coordonati de dna. Vera Constantin, consultant fiscal si expert contabil.

Aceste documente se bazeaza pe: experienta dobandita de specialisti in cunoasterea si aplicarea zilnica a legislatiei in vigoare

identificarea problemelor reale din teren, ivite in activitatea zilnica a contribuabililor

solutii verificate, fara drept de apel, oferite reprezentantilor ANAF.

Lucrarea contine documente, sugestii de formulare ajutatoare si indicatii privind alte actiuni utile care sa demonstreze realitatea operatiunilor dvs., in caz de control. Ele se caracterizeaza prin:

– grad maxim de detaliere

– descriere fidela a operatiunilor facturate

– claritate

– atestarea fara tagada a realitatii unei tranzactii/operatiuni economice de achizitie de bunuri sau de servicii (…click aici »)

– demonstrarea legalitatii politicii de facturarea a companiei, in deplina conformitate cu clauzele contractuale stabilite initial

Lucrarea va ajuta concret sa stiti:

– care sunt problemele pe care le ridica demonstrarea realitatii unei operatiuni economico- financiare

– ce urmareste inspectia fiscala

– ce drepturi si obligatii va revin la furnizarea informatiilor catre inspectori, pe perioada derularii controlului

– totul despre evidentele fiscale – documentele obligatorii, reguli de arhivare, modul de prezentare a inscrisurilor.

Descoperiti acum in lucrare 25 de exemple de situatii concrete in care contribuabilii s-au izbit de reticenta inspectorilor! Tot aici gasiti si documentatia recomandata de specialisti pentru «dezamorsarea» din start a unei situatii explozive!

Sunt prezentate concret si detaliat actiuni si documente prin care puteti justifica deplin realitatea operatiunilor dvs. economico-financiare in situatii precum:

1. Servicii de consultanta in management.Accesare fonduri europene

2. Documente suplimentare.Achizitia de servicii de dezvoltare a unei aplicatii informatice

3. Documente suplimentare.Achizitia de servicii de reparatii sediu social (…detalii click aici »)

4. Achizitie servicii personalizare materiale publicitare

5. Achizitii marfuri de pe piata interna

25 de situatii care de care mai variate, cu probleme diverse intampinate de contribuabili si solutionate avantajos de specialistii fiscali R&S va scot acum si pe dvs. din incurcatura:

1. Lucrari de modernizare a spatiului detinut in comodat

2. Livrari intracomunitare de bunuri.Justificarea scutirii de TVA

3. Livrari intracomunitare de servicii. Justificarea scutirii de TVA

4. Achizitie licente software din spatiul non UE

5.Achizitii de deseuri de la persoane fizice

6. Achizitii de produse noi de la persoane fizice (…detalii click aici »)

7. Servicii privind tehnologia informatiei.Instruirea salariatilor

8. Vanzarea la un pret inferior costului de achizitiei

9. Bon fiscal emis eronat. Formalitati de indeplinit

10. Schimbari de pret in comertul cu amanuntul

11. Scoatere din evidenta a produselor necorespunzatoare calitativ

12. Scoatere din evidenta a marfurilor deteriorate pe timpul transportului

13. Deductibilitatea integrala a costurilor cu autoturismele

14. Scoaterea din evidenta a creantelor si datoriilor prescrise (…detalii click aici »)

15. Ajustarea TVA .Clienti in faliment

16. Acordarea diurnei pentru deplasari pe teritoriul Romaniei

17. Acordarea diurnei pentru deplasari externe

18. Livrari intracomunitare cu autoturismul propriu (…detalii click aici »)

19. Mentionarea CNP-ului pe facturi

20. Clauza standard privind protectia datelor cu caracter personal

Titlu: Documente (suplimentare) obligatorii in caz de control Autor: Vera Constantin, expert contabil

pret redus cu 20% de la 195 lei + 5% tva (204.75 lei)

