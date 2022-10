Impozit pe venit din salarii in construcţii: care este modul de calcul?

Expertul nostru prezinta in continuare cum se calculeaza impozitul pe venit din salarii in constructii, oferind un model detaliat.

Este vorba despre un salariu care depaseste plafonul de 10.000 lei, conform prevederilor OG 16/2022, adica un salariat care are salariu brut de 12.436 lei. Societatea activeaza in domeniul contructiilor, 100% CA.

Impozit pe venit din salarii in constructii: raspunsul specialistului

Facilitatile fiscale, aplicabile veniturilor din salarii realizate in baza unor contracte de munca incheiate cu angajatori care desfasoara activitati in domeniul constructiilor, sunt reglementate in Codul fiscal astfel:

Impozit pe venit

Art. 60 Sunt scutiti de la plata impozitului pe venit urmatorii contribuabili:

5. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii si asimilate salariilor prevazute la art. 76 alin. (1) – (3), in perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2028 inclusiv, pentru care sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

( )

c) veniturile brute lunare din salarii si asimilate salariilor prevazute la art. 76 alin. (1)-(3), realizate de persoanele fizice pentru care se aplica scutirea sunt calculate la un salariu brut de incadrare pentru 8 ore de munca/zi de minimum 3.000 lei lunar. Scutirea se aplica pentru sumele din venitul brut lunar de pana la 10.000 lei inclusiv, obtinut din salarii si asimilate salariilor prevazute la art. 76 alin. (1)-(3), realizate de persoanele fizice. Partea din venitul brut lunar ce depaseste 10.000 lei nu beneficiaza de facilitati fiscale;

d) scutirea se aplica potrivit procedurii aprobate prin ordin al ministrului finantelor, iar Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate reprezinta declaratie pe propria raspundere pentru indeplinirea conditiilor de aplicare a scutirii.

CAS

Art. 138 1. – Prevederi speciale pentru domeniul constructiilor

(1) Pentru persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor, de la angajatori care desfasoara activitati in sectorul constructii si se incadreaza in conditiile prevazute la art. 60 pct. 5, cota contributiei de asigurari sociale prevazuta la art. 138 lit. a) se reduce cu 3,75 puncte procentuale. Prevederea se aplica pana la data de 31 decembrie 2028.

( )

(3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica potrivit procedurii aprobate prin ordinul ministrului finantelor prevazut la art. 60 pct. 5 lit. d).

CASS

Art. 154. – Categorii de persoane fizice exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate

(1) Urmatoarele categorii de persoane fizice sunt exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate:

( )

r) persoanele fizice pentru veniturile din salarii si asimilate salariilor de la angajatori care desfasoara activitati in sectorul constructii si se incadreaza in conditiile prevazute la art. 60 pct. 5. Prevederea se aplica pana la data de 31 decembrie 2028 inclusiv.

Avand in vedere prevederile legale, in opinia mea, pentru cazul prezentat de dumneavoastra, situatia de calcul a impozitului pe venit si a contributiilor sociale prezinta astfel:

Venit brut 12.436 lei

CAS (10.000 lei *21,25%) + 24.436lei * 25%) = 2.125 lei + 609 lei = 2.734 lei

CASS (12.436 lei 10.000 lei) * 10% = 2.436 lei*10% = 244 lei

Impozit pe venit (12.436 lei 2.734 lei 244 lei ) *10% = 9.458 lei *10% = 946 lei

Impozit pe venit cu facilitate – 946 lei * 2.436 lei/12.436 lei = 185 lei

CAM 12.436 lei * 2.25% = 280 lei

Raspuns oferit pe portalcontabilitate.ro de Anca Ardelean – consultant fiscal judiciar, membru CCF.