NOUTĂŢI pentru Microintreprinderi! Ce IMPOZITE cresc, ce FACILITAŢI fiscale rămân?

Mai merita sa avem Microintreprindere?

Ce este mai profitabil, PFA/SRL sau Micro?

Stimate cititor,

Alege acum, in perfecta cunostinta de cauza, forma optima de organizare a activitatii firmei tale, pentru venituri protejate fiscal si profituri maxime in 2023! Iti amintim ca:

➔ de la 01.01.2022 peste 20 de interventii ale autoritatilor modifica legislatia privind microintreprinderile – Codul fiscal, Codul de procedura fiscala, Legea Contabilitatii nr. 82/1991 sau Reglementarile contabile prin OMFP nr. 1.802/2014

➔ FISCUL iti pregateste, cu incepere de la 01.01.2023 un cosmar din care va fi greu sa te trezesti, daca nu iei masuri chibzuite incepand chiar de acum!

Emisa la jumatatea lunii iulie 2022, Ordonanta Guvernului nr. 16/2022, modifica esential fiscalitatea platitorilor de impozit pe veniturile microintreprinderilor, dar si a persoanelor fizice care obtin venituri din activitati independente, dividende sau chirii. Si aceasta este doar partea vizibila a icebergului! (…vezi detalii AICI >>) (…vezi detalii AICI »)

Fiindca FISCUL nu suporta sa te stie platind impozit de doar 1% cand ti-ar putea smulge 16%. Logic, nu?

Experti in impozitarea microintreprinderilor si alegerea judiciosa a formei de organizare in functie de profilul afacerii tale iti ofera acum tot sprijinul lor in lucrarea actualizata:

„PFA sau SRL?!”

Este o intrebare pe care o auzim frecvent in ultima perioada si la care ne-am propus sa formulam un raspuns elaborat, bazat pe legislatia valabila pentru anul viitor, pe analize comparative privind costul infiintarii, precum si pe simulari de calcul de impozite si contributii sociale, in ambele variante.

Lucrarea pe stick Contabilitatea Microintreprinderilor inseamna pentru tine acum:

• cunoasterea si intelegerea exacta a cerintelor legislative in vigoare

• aplicarea corecta a acesteia pentru evitarea repercusiunilor

• luarea unor masuri inca de acum, pentru optimizarea costurilor fiscale din 2023, data fiind cresterea exploziva a impozitelor

(…vezi detalii AICI »)

• alegeri constiente, bazate pe argumente legale privind forma de organizare

• usurinta in rezolvarea problemelor contabile specifice

• solutii verificate pentru situatiile critice cu care te poti confrunta

• protectie impotriva pierderilor financiare

• profit maxim in timpuri dificile economic (…vezi detalii AICI »)

• economie de timp, energie si bani.

Data fiind avalansa de intrebari privind oportunitatea alegerii unei anumite forme de organizare a afacerilor in detrimentul altora, pentru profit maxim in conditiile unor sarcini fiscale crescuite peste noapte, am cerut sprijinul specialistilor.

Lucrarea contine un intreg capitol dedicat acestor alegeri. Beneficiezi de:

• analize (…vezi detalii AICI »)

• comparatii, simulari de calcule privind functionarea ca micro ori PFA, impozite calculate a se plati in functie de veniturile estimate a se realiza

• tabele editabile, cu formule predefinite, pentru diferite variante de calcul in vederea alegerii celei mai avantajoase financiar (…vezi detalii AICI »)

• exemple care iti largesc aria de cunoastere si te ajuta sa iei decizii corecte, avantajoase.

• argumente legale, puncte tari si puncte slabe care justifica/sustin alegrile.

„O lucrare cu adevarat gandita si creata ca un instrument de rezolvare a problemleor fiscal-contabile generate de noua legislatie a microintreprinderilor! O „biblie” pe care orice contribuabil trebuie sa o aiba. Cred ca o au si inspectorii ANAF! Atat de buna e!”

D.V., contabil sef , Galati

Contabilitatea microintreprinderilor iti pune la dispozitie:

➔ cunoasterea si interpretarea corecta a noilor obligatiile fiscal-contabile ce-ti revin ca microintreprindere (OG nr. 16/2022)

➔ instrumentele care te ajuta sa indeplinesti usor aceste obligatii fiscale

• comentariile specialistiilor Rentrop & Straton

asupra noilor conditii impuse

• studii de caz rezolvate (…vezi detalii AICI »)

• solutii agreate de legislatia in vigoare

• exemple de inregistrari contabile corecte, conforme noilor reglementari

• monografii contabile model

• sfaturi, recomandari, atentionari privind riscurile nerespectarii legislatiei in vigoare.

➔ informatii detaliate despre:

• regimul fiscal al Microintreprinderii conform OG nr. 16/2022

• impozitul pe veniturile microintreprinderilor, baza de impozitare, cote de impunere

• facilitati pentru microintreprinderile nou infiintate (…vezi detalii AICI »)

• modificarea cotei de impozit pe veniturile microintreprinderii

• noi prevederi fiscale referitoare la amortizarea si impozitul pe dividende

• plata impozitului pe veniturile microintreprinderilorsi depunerea declaratiilor fiscale

• paralela fiscala intre microintreprindere, societate platitoare de impozit pe profit si persoana fizica

autorizata pentru alegerea inteligenta a regimului optim de functionare pentru sarcini fiscale minime si

profit maxim. (…vezi detalii AICI »)

➔ capitole dedicate tuturor conditiilor si obligatiilor legale specifice Microintreprinderilor, cu scopul de a lamuri contabilii asupra ce au de intreprins, pentru a feri firma de amenzi:

• obligatii privind anuntarea organului fiscal cu privire la aplicarea/iesirea din sistemul de impunere pe sistemul microintreprinderilor in termen util

• obligativitatea calcului amortizarii fiscale

• obligatiile microintreprinderilor care se dizolva in timpul anului cu/fara lichidare

• cota unica de impozitare (…vezi detalii AICI »)

• precizari privind excluderea din sistemul de plata a impozitului pe microintreprindere de catre anumite categorii de persoane juridice

• si multe altele.

➔ precizari asupra contabilitatii microintreprinderilor specifice diverselor domenii de activitate:

• comert (cu amanuntul, en-gros etc.)

• prestari servicii (in Romania sau in spatiul intracomunitar)

• productie

➔ tratamente fiscal-contabile proprii microintreprinderilor potrivit noilor restrictii impuse de OG nr. 16/2022

➔ exemple de probleme si solutii practice legale (…vezi detalii AICI »)

✔ profesionist

✔ rapid

✔ simplu

✔ avantajos

✔ economic!

Alege Contabilitatea Microintreprinderilor! Inlatura orice obstacol in calea atingerii obiectivelor lale de profit maxim cu impozite minime!

Profita acum de lansarea noii editii care contine solutii fiscal-contabile pentru implementarea OG 16/2022 in contabilitatea microintreprinderilor in 2023! Acum la doar 119 lei + 5% TVA!