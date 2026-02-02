Cu nespusă durere în suflet vă anunțăm pe această cale că roaba nefârtatului, Adriana Georgescu, Ada în intimitate, în prezent internată la Beciul Domnesc, este creația lui Sebastian Burduja, Sebi în privat.

Ascensiunea Adei în PNL datează din 2019, când Sebi a preluat frânele conducerii PNL sector 1. Ada a fost mascota echipei filialei sector 1, fiind promovată în funcții cheie în mandatul lui Sebi.

Sebi este cel care a proptit-o pentru funcția de secretar general adjunct al PNL sector 1, poziție de pe care Ada gestiona organizarea internă și comunicarea filialei.

În calitate de consilier local, din 2019 până în 2024, Ada a promovat proiectele inițiate de Sebi și partid, în special cele care se băteau cap în cap cu propunerile lui Clotilde Armand.

După ce Sebi a devenit președintele PNL București, Ada a primit un os extins, fiind numită președintele Comisiei de Transporturi a PNL București.

Ada a apărut frecvent în fotografii de campanie alături de domnul președinte al Capitalei, fiind considerată scutul, pavăza, amuleta și safteaua lui Sebi.

––-