Hubert Thuma a început să se simtă tot mai acasă la Jilava

Sfânta zi de duminică și-a petrecut-o în comunitatea din Jilava. Mai întâi la slujbuliță alături de domnul primar Elefterie Ilie Petre, să-l vadă lumea cât e el de evlavios.

Apoi un acatist de ajutor divin pentru jos Bolojan!, că Thuma e șeful conspirației liberalo-pesediste care visează să-l trântească pe premier la viitoarea moțiune de cenzură, vis amânat sine die.

Traversăm vremuri grele, i-a asigurat Thuma pe părinții defavorizați ai Jilavei în timp ce le împărțea daruri copiilor, iar cea mai mare notă de plată o achită categoriile vulnerabile.

În mine, aveți un sprijin continuu, nu-i așa?, i-a făcut el cu ochiul complicitar lui Elefterie Ilie Petre. Că vorba aceea, par amândoi fătați de-o mamă, de-o făptură și de-o seamă.

Thuma e gata condamnat, iar cu puțină determinare Elefterie urmează să fie și el livrat justiției. Thuma pentru săvârșirea infracțiunii de folosire a influenței sau a autorității de către o persoană

cu funcție de conducere într-un partid în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.

Iar Petre Elefterie a fost cercetat de poliție pentru braconaj cinegetic, fiind prins în flagrant de paznicii unui fond de vânătoare din comuna Nana, județul Călărași, în timp ce încărca în mașină un cerb lopătar.

Cercetarea lui este terminată de mult și dosarul caută o intrare pe rolul instanțelor, tot mai selective în ultima vreme, pentru a fi judecat, condamnat și deferit Jilavei.

