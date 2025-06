Iată cine este cu adevărat Valeriu Nicolae, băi politrucilor cu diplome cumpărate!

Hai că s-au apucat acum și AUR-iștii să îmi discute CV-ul, acuși că renunțaseră PNL-iștii. Că nu are cum să fi fost eu inginer mecanic și programator, că nu pușcă la ei în ce le ține loc de cap. Și căcatul ăla de tot îl scot impostorii noștri prin gura lui Stamuie de la PNL că masteratul meu din Malta nu e cumva ok și asta îi face pe ei un pic mai impostori.

Bă, eu am fost o lepră în facultate, m-a interesat baschetul, prietena și programarea. Am învățat strict cât să trec, că uram facultatea aia. Asta v-o pot spune toți colegii mei. Am învățat serios doar în ultimul an, că am vrut să îmi demonstrez mie că pot să îi rup dacă vreau. În rest, nu m-a interesat deloc ingineria mecanică. Am vrut să dau la sport, dar mama a zis că nu mă lasă cu cinci luni înainte de examen și de asta am dat la TCM la o competiție de 19 pe loc, că era pe vremea aia când la facultate se duceau cam 7% din absolvenți. Am intrat în primii 30. Normal ar fi fost să dau la electrotehnică sau automatică. Asta nu înseamnă că am fost bolovan. Uite aici notele mele de licență și notele mele din ultimul an de facultate.

Pentru cei care au făcut politehnica, media de 9 pe un an întreg cu un 5 primit de la un profesor care era de un rasism feroce e un indicator de orice, numa de prost nu. Mită nu aveam cum să dau că eram sărac. Și în timpul ăla și lucram, că eu nu am avut sponsori securiști ca voi.

Universitatea din Malta când am făcut eu masteratul era cu mult, mult peste toate universitățile din România. Era și peste CEU pe vremea aia. Și am făcut masterul ăla în engleză, deși în viața mea nu am avut ore de engleză. Am învățat engleză ca să învăț programare, că muream de foame. Proștilor!

Și uite aici și diploma, e în latină, dar scrie acolo că e cu merit, căci am muncit de mi-au sărit capacele, cum am muncit pentru tot, tot ce am făcut, nu ca voi ,căpușeluțe șmechere.

Uite aici și un cec de programator, că m-au tufut și cu asta, că să demonstrez ce am făcut acum aproape 30 de ani. Am avut noroc că am găsit două cec-uri rătăcite și că încă am o colegă în Canada care poate să confirme că am lucrat pentru IBM, contractor. În 2002 erau o tonă de bani. Peste mai aveam și un contract în Seatle, mai trăiește doamna cu care am lucrat.