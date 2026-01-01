Nu pacea aduce bani, ci razboiul

Planul de Pace în Ucraina e mort, iar Rusia a ajuns circarul criminal al planetei. Ce s-a întâmplat în ultimele două săptămâni conturează clar faptul că Rusia NU își dorește să pună capăt războiului. Iar ieri, Putin încercând “voalat” să ne spună tuturor ca nu e de acord cu planul de pace s-a mai și făcut de rușine și a demonstrat tuturor cam la ce nivel au ajuns spălarea pe creier și minciunile rusești. Că cică brusc Zelenski a vrut să-l asasineze pe Putin în timp ce era la negocieri cu Trump.

Dar ca să înțelegeți mai bine, Trump e ahtiat după banii europenilor. Toate declarațiile și deciziile astea care par a fi că e omul rușilor sunt pentru bani. Să-i forțele pe europeni să cumpere armament de la ei. Și se mai pupă cu Putin pentru că nici SUA nu prea își dorește o pace acolo, că altfel cui mai vinde Trump armament de zeci de miliarde anual? Că na, Trump, la fel ca și Putin, s-a șters la fund cu garanțiile alea de securitate pe care erau obligați să le ofere după Memorandumul de la Budapesta din ‘94 când Ucraina în schimbul securității și suveranității a renunțat la armele nucleare la presiunea SUA, cedându-le Rusiei.

Revenind la Planul de Pace al lui Trump și negocierile care au avut loc între SUA și Ucraina în ultimele săptămâni, eliminând multe puncte care le conveneau rușilor și cu care Trump credea că îl aduce la masa discuțiilor pe Putin, Rusia a primit o mare palmă. Brusc negociază SUA pentru ei, lucru care pentru o țară cum e Rusia care se consideră buricul planetei e ca un șut în cur. Da, e desprins dintr-un scenariu SF să vezi cum SUA negociază pentru ruși și cum propaganda rusească îl ridică în slăvi pe Trump, dar în spatele cortinei de la Balșoi e nașpa, ditamai Rusia a ajuns o țară de mâna a doua, chiar a treia, să depindă total de SUA, China, Iran și chiar de Coreea de Nord. Cam aiurea, nu?

Și de ce spun că Rusia NU vrea Pacea lui Trump. Simplu, Putin încearcă de fiecare dată să tragă de timp, să-l manipuleze pe Trump și poate-poate mai pică niște orașe prin Ucraina care să le deschidă calea totală pentru bocancii ruși.

După întâlnirea din Alaska a fost un fâs, Trump a picat de fraier. Când era vorba de rachetele Tomahawk și vizita lui Zelenski, fix înainte a sunat Putin și a mai reușit să îl fraierească pe Trump. După a venit Trump cu marele plan de pace. Super încantați rușii și vocali, că efectiv câștigau tot. Dar s-au trezit din somn europenii și au început negocierile pe planul acela.

Și alaltăieri Zelenski a mers la Trump. Din nou, Putin iar l-a sunat pe Trump fix înainte de întâlnirea cu Zelenski. Nu știu ce îi zice Putin, dar clar îi schimbă toanele narcisistului. Fie Trump e extraordinar de narcisist și îi place să fie periat de dictatori, că doar așa mai are erecție, fie Putin îl are la mână cu ceva – Epstein, chestii.

Și după întâlnirea asta aflăm de la Putin și Trump că Zelenski a încercat să îl asasineze pe Putin fix când Zelenski negocia cu Trump. Ba chiar am aflat că deja Putin și Trump vorbesc zilnic, chiar personal l-a informat pe Trump în dimineața de după întâlnirea cu Zelenski că acesta a trimis 91 de drone către reședința lui din Valdai. Reședință care e înconjurată de peste 20 de sisteme de apărare antiaeriană și unde în cel mai clasic mod rusesc a fost sinucis Prigojin după ce s-a răzvrătit împotriva liderului și i-a fost prăbușit avionul de o rachetă.

Trump l-a crezut și a spus că e grav ce a făcut Zelenski. Deși nu există nici măcar o singură dovadă că s-a întâmplat asta. Minciuna lui Putin e atât de slabă că până și Ministerul Apărării din Rusia a dat comunicat că NU au fost interceptate drone în zona reședinței lui Putin, ci au fost alte zeci de drone, dar în alte părți ale Rusiei, nu în zona Valdai unde sforăie Putin. Sunt fix 0 alerte către populație, 0 imagini cu drone zburând sau fiind doborâte, 0 explozii. 0 băi, ZERO. Iar Trump l-a crezut, dar de tentativele de asasinat eșuate la adresa lui Zelenski pentru care există dovezi nu spune nimic, alea sunt ok pentru Trump.

Și azi a mai ieșit și Peskov, purtătorul de cuvânt al lui Putin și după ce e întrebat dacă există dovezi ale atacului, acesta zice: “Nu cred că e nevoie de dovezi specifice și imagini când Ucraina efectuează un raid atât de puternic asupra reședinței președintelui Putin.”.

Băi oameni buni, voi realizați că ăștia mint pe față, iar când sunt întrebați de dovezi, spun că nu e nevoie de dovezi. La fel mințeau și că Rusia nu vrea să atace Ucraina când mobilizaseră 150.000 de militari la granița din Belarus. La fel și că ei cuceresc oraș după oraș în Ucraina, iar Zelenski merge după în ele și își face selfie-uri să le demonteze minciunile.

Rusia nu vrea pace. Rusia vrea controlul total al Ucrainei, au pierdut enorm din toate punctele de vedere ca să se aleagă doar cu ce au cucerit și cu Donbasul. E prea puțin și costul a fost și este enorm pentru oligarhii ruși și societate. Prin minciuna asta cu tentativa de asasinat rușii au spus clar că nu accepta planul de pace al lui Trump negociat în stadiul actual și și-au mai făcut rost de timp să-l facă de rușine și să-l fraierească pe Trump.

În 2026 există toate șansele ca Putin să ordone mobilizare generală în Rusia, iar Europa va trebui să ajute singură Ucraina, pentru că atenția americanilor va fi pe Venezuela și Taiwan. Și e ultima șansă a lui Putin de a face ceva major în Ucraina sau chiar prin Țările Baltice ca să testeze NATO, că până în toamna anului viitor SUA cu Trump la butoane va ezita maxim vreo implicare împotriva Rusiei.