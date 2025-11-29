Operaţia reușită, pacientul mort. Un an de la intervenţia CCR pe trupul inert al statului de drept

La un an de la turul 1 al alegerilor prezidențiale anulate din 2024, lectorul universitar Răzvan Cosmin Roghină, încearcă să împace capra cu lupul. Adică să caute cumpăna dintre tutela constituțională și excesul de putere judiciară excercitate de Curtea Constituțională a României (CCR) în privința deciziei fatale de anulare a scrutinului prezidențial*.

RC Roghină analizează pașii urmați de CCR în procesul de anulare, dublați în oglindă de recomandările Comisiei de la Veneția (CV) și conchide că CCR și-a depășit limitele legalității. Concluzia CV este că hotărârea CCR de anuare a alegerilor trebuia să se bazeze pe dovezi transparente, nu pe informații clasificate.

Raționamentul succint și absența garanțiilor procedurale ale CCR abuzează normele statului de drept. Curtea nu a explicat de ce a fost necesară reluarea întregului proces electoral, spune Roghină, având în vedere că rapoartele CSAT au indicat nereguli într-o singură campanie, și nu un “eșec sistemic al întregului proces electoral”.

CCR nu a publicat dosarele declasificate împreună cu motivarea sa. CV a afirmat explicit că o hotărâre de anulare a alegerilor ar trebui să enumere încălcările și probele specifice, “ceea ce CCR nu a făcut în detaliu, probabil din motive de securitate” (?).

Hotărârea CCR s-a bazat pe rezumatul rapoartelor serviciilor de informații desecretizate de CSAT și pe “standardele contextuale ale Codului de bune practici în materie electorală, dar acestea par a fi doar un gard vopsit rapid”, îndărătul căruia, spunem noi, creatura jurisdicției dâmbovițene a bunului plac și-a făcut mendrele.

Nicușor Dan nu ne va putea despovăra de trauma anulării alegerilor. Punctul său de plecare în acest demers este eronat și abuziv. Președintele a devenit parte în procesul obscur al anulării, odată ce nu a clarificat proveniența fondurilor din propria sa campanie electorală, cât și identitatea sponsorilor.

Lipsa de transparență de care dă dovadă președintele se repercuteză tragic asupra limpezirii cu probe irefutabile a motivelor reale care au dus la anularea alegerilor. Conjugate, cele două mostre de opacitate mențin statul de drept în comă profundă. ––- https://www.researchgate.net/…/397712521_The_Annulment…

