ORNISS, întreprinderea antiatlantică și anticomunitară de eliberat cetificate de securitate

Pentru torționarul Ristea Priboi s-a putut. Lui i-a eliberat ORNISS, Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat, certificat de securitate. Pentru încrederea pe care o inspiră instituțiilor de forță ale statului. Și pentru Dragoș Anastasiu s-a putut. Pentru istoricul Marius Oprea n-a fost posibil. Păi, să vedem care este diferența dintre faptele lui Ristea Priboi și Marius Oprea în fața organului care secretă certificatele de securitate.

Priboi a spionat între 1974-1978 statele NATO din Occident, Marea Britanie, Suedia, Norvegia, Danemarca, Spania, Franța, Belgia și Olanda. Ca adjunct al șefului departamentului DIE/SIE care se ocupa de „Europa Liberă”, a organizat atentatul cu bombă la sediul din München al postului, coordonat de securitate și instrumentat de teroristul venezuelean Ilich Ramírez Sánchez, zis Carlos Șacalul, cât și tentativa de asasinare a scriitorului Paul Goma.

În 1987 a participat la reprimarea revoltei anticomuniste de la Brașov, fiind unul dintre torționarii muncitorului Werner Sommerauer, pe care l-a lovit în tălpile picioarelor până i-a crăpat pielea. După revoluție, a organizat contrabanda cu carburanți în fosta Iugoslavie, prin gara Jimbolia, în calitate de ofițer SIE. Organizatorul contrabandei a fost statul român, printr-o hotărâre CSAT, care a încălcat embargoul impus de ONU asupra fostei Iugoslavii. Acțiunea de contrabandă a fost coordonată de SRI și SIE.

În 1995 va fi recompensat de CSAT și avansat consilier personal al lui Adrian Năstase. În 2020, colonelul de securitate Silvian Ionescu, fostul șef al serviciului 1 al Direcției 1 din cadrul DIE/SIE a mărturisit că l-a avut pe Adrian Năstase în rețeaua din Occident, mai întâi ca referent și apoi în calitate de colaborator. Așadar, Năstase l-a angajat pe Priboi la ordinul noii/vechii securități.

În anul 2000, Priboi devine deputat PSD. În 2006 a fost cercetat de DNA pentru a complicitate la luare și dare de mită, în calitate de intermediar al întâlnirii dintre Adrian Năstase și Ioan Melinescu, în urma căreia Năstase i-a oferit lui Melinescu postul de șef al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. Melinescu urma să distrugă înscrisul care proba că Dana Năstase a depus într-o bancă 400.000 $ cash, proveniți din trafic de influență și primire de foloase necuvenite.

Priboi a mai fost cercetat și în dosarul “mătușa Tamara”, avându-l ca urmărit penal pe Adrian Năstase, care nu a putut dovedi sursele averii sale. După ce Parlamentul a votat trimiterea sa în judecată Priboi a fugit trei ani din țară, fiind dat în urmărire internațională.

Ulterior s-a dovedit că poliția nu l-a dat niciodată în urmărire și că Priboi s-a aflat în permanență în țară, protejat de rețelele securiste din structurile statlui. În schimb, Marius Oprea a fondat în 1995 Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului. În 2006 a fost numit consilier al premierului Tăriceanu pe probleme de securitate. În același an a fost propus ca reprezentant în Comunitatea Națională de Informații, dar ORNISS a refuzat să-i elibereze certificatul de securitate care îi permitea accesul la documente secrete.

În limba greacă “ornis” înseamnă “pasăre”. În România, ORNISS este un fel de păsări-lăți-lungilă aflat în subordinea guvernului, dar cu munca de verificare făcută de SRI, ale cărui decizii nu trebuie motivate în fața legii. Care este totuși motivul refuzului? Marius Oprea a dezvăluit că Ristea Priboi a fost implicat în represiunile securității împotriva protestatarilor de la Brașov și împotriva ziariștilor de la Europa Liberă.