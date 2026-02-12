Pentru că detestă mincinoșii, Sebastian Burduja a dat cu capul în perete atât de zdravăn, încât a început peretele să urle de durere

„În general, nu comentez asemenea tâmpenii”, îmi scrie Sebastian Burduja, cu referire la postarea „Adriana Georgescu este creația lui Sebastian Burduja”. „Totuși, e bine să știi, Cornel Ivanciuc”, continuă el clocotind de sfântă indignare, „că doamna respectivă era în partid cu mult înainte să intru eu în PNL. Nu îi datorez nimic, nu îmi datorează nimic. Nu am susținut-o pentru nicio poziție vreodată și nu am avut nimic de împărțit cu dânsa.

Înțeleg că deranjez multe interese, pentru că detest hoții, după cum detest și mincinoșii (…). Până să aterizeze din neant Burduja în partid, direct la masa cu bucate, Ada Georgescu era simplu membru. „Ascensiunea Adei în PNL datează din 2019, când Sebi a preluat frânele conducerii PNL sector 1”, scriu clar, ca pentru oamenii care nu mimează că nu pricep românește, ci chiar nu înțeleg sincer limba română.

Confirmarea a venit taman a doua zi după postarea mea, când presa a publicat Decizia nr. 41 din 24 septembrie 2019, semnată personal de Sebastian Burduja, în care scrie negru pe alb: „Articol unic. La propunerea Președintelui Sebastian Burduja, cu respectarea Statutului și Regulamentelor Partidului Național Liberal, se propune și desemnează ca Secretar General Adjunct – doamna Adriana Georgescu”.