România a pierdut timp: 45 de ani!

România la Yalta este una dintre cele mai dureroase lecții despre cum se decide soarta unei țări în absența ei.

În februarie 1945, într-o stațiune de pe malul Mării Negre, liderii celor trei mari puteri aliate – Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill și Iosif Stalin – s-au întâlnit pentru a redesena Europa de după război. Conferința de la Yalta nu a fost un congres al dreptății, ci o negociere rece între învingători. Iar România nu a fost prezentă la masă. A fost doar pe hartă.

La acel moment, România ieșise deja din alianța cu Germania nazistă prin actul de la 23 august 1944, întorsese armele împotriva lui Hitler și contribuise militar la înfrângerea Axei. Cu toate acestea, în logica marilor puteri, acest lucru a contat prea puțin. Realitatea decisivă era alta: Armata Roșie era deja pe teritoriul României.

La Yalta s-a vorbit despre „alegeri libere”, „democrație” și „respectarea suveranității”. În același timp, în spatele ușilor închise, Churchill și Stalin negociaseră deja procentele de influență în Europa de Est. Pentru România, procentul sovietic era de 90%. Yalta nu a făcut decât să consfințească un fapt împlinit.

Occidentul a ales pragmatismul. Roosevelt era preocupat de înfrângerea finală a Japoniei și avea nevoie de sprijinul URSS. Churchill încerca să salveze ce se mai putea salva în Grecia. România nu era o prioritate strategică. A fost acceptată tacit ca parte a sferei sovietice de influență, în schimbul unui echilibru mai larg.

Consecințele au fost rapide și brutale. Sub umbrela deciziilor de la Yalta, Uniunea Sovietică a impus un guvern controlat politic, a forțat schimbări instituționale, a tolerat și încurajat epurări, arestări și falsificarea alegerilor din 1946. Abdicarea forțată a regelui Mihai în 1947 a fost doar ultimul pas într-un proces început diplomatic, nu militar.

Pentru România, Yalta a însemnat pierderea reală a șansei de a-și decide singură viitorul. Nu printr-un act explicit de trădare, ci printr-o combinație de oboseală occidentală, calcule geopolitice și realitate militară. Nimeni nu a semnat un document care să spună „România va deveni comunistă”. Dar toate condițiile pentru asta au fost acceptate.

De aceea, Yalta nu este doar un eveniment istoric, ci un simbol. Simbolul momentului în care idealurile proclamate public au fost sacrificate în spatele ușilor închise. Momentul în care o țară aliată a fost tratată ca monedă de schimb. Momentul în care destinul României a fost decis fără ca vreun român să fie întrebat.