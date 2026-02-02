Tabloul parţial al absolvenților Școlii vieţii, secţia PNL

Chiuariu Tudor, fost ministru al Justiției, condamnat definitiv la 3 ani și 6 luni de închisoare cu suspendare în dosarul „Poșta Română”; Pantiș Sorin, fost ministru al Comunicațiilor, condamnat definitiv la 7 ani de închisoare în dosarul privatizării ICA și la 2 ani și 8 luni în dosarul Rompetrol;

Decebal Traian Remeș, fost ministru al Agriculturii/Finanțelor, condamnat definitiv la 3 ani de închisoare cu executare în dosarul „Caltaboșul”; Relu Fenechiu, fost ministru al Transporturilor, condamnat definitiv la 5 ani de închisoare cu executare în dosarul „Transformatorul”;

Gigi Becali, fost deputat PNL, condamnat definitiv la 3 ani de închisoare cu executare în dosarele „Valiza” și schimbul de terenuri cu MApN; Sorin Roșca Stănescu, fost senator, condamnat definitiv la 2 ani și 4 luni de închisoare cu executare în dosarul Rompetrol;

Mihai Voicu, fost deputat, condamnat definitiv la 3 ani de închisoare cu suspendare pentru folosirea influenței în scopul obținerii de bani pentru partid; Hubert Thuma, fost deputat, actual președinte al CJ Ilfov, condamnat definitiv la 6 luni de închisoare cu suspendare pentru fapte de corupție;

Dian Popescu, fost senator, condamnat definitiv la 5 luni de închisoare cu suspendare pentru complicitate la abuz în serviciu; Verginel Gireadă, fost deputat, condamnat definitiv la 2 ani de închisoare cu suspendare pentru abuz în serviciu;

Iosif Secășan, fost senator, condamnat la 2 ani și 6 luni de închisoare cu suspendare pentru dare de mită; Theodor Nicolescu, fost deputat, condamnat definitiv la 8 ani de închisoare în dosarul ANRP; Bogdan Olteanu, fost președinte al Camerei Deputațiilor, condamnat definitiv la 5 ani de închisoare pentru trafic de influență.

–––