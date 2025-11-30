Dacă mâine tot e ziua naţională, cred ca trebuie spuse câteva adevăruri

1) principatele / țările române au fost create târziu, cu ajutorul regatului Ungariei, ca zone de buffer / tampon față de invadatori (cumani, tătari, otomani, ruși etc). De ce? Păi nici noi nu vrem să avem graniță directă cu Rusia. Deci susținem Republica Moldova și Ucraina. E aceeași logică – marile puteri vor să aibă state tampon intre ca să se bată acolo dacă e, să nu fie război pe teritoriul lor. În timp – turcii au preluat controlul dar le-au menținut ca zone tampon.

2) unirea principatelor și marea unire au fost proiecte europene. S-au întâmplat pentru ca în perioada 1850-1918 vestul industrializat s-a extins spre est (unde otomanii și rușii erau în super declin). Vesticii aveau nevoie de un aliat solid într-o mare de slavi. Ajutorul principal a venit din Franța și UK (germania a avut întotdeauna alte interese pe zona de nord, aici nu a avut treabă).

3) în 1900 – majoritatea populației din orașele de la noi erau de alta etnie. În Dobrogea românii erau minoritari. Eram o țară ultra multiculturală. Cam toată elita de fapt avea origini din afara (până și “naționalistul” Zelea – de fapt în cheama Zelinski și era de origini polonez).

4) am intrat în NATO și UE tot pe ideea de extindere a vestului când Rusia a devenit iar foarte slabă, am fost cooptați pentru a extinde granițele cât mai departe de centrul Europei. Și cei din vest au nevoie de aliați solizi puternici în est la granița – de asta ne ajută și ne-au dat atâția bani și dezvoltare și investiții.