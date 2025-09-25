Români de niciunde..

O comunitate românească din Vestul Ucraineni care se numesc volohi!
https://www.facebook.com/1604233686/posts/10225838202734120/
O comunitate românească din Vestul Ucraineni care se numesc volohi!
https://www.facebook.com/1604233686/posts/10225838202734120/
Cam aşa s-ar putea spune despre ce s-a întâmplat în ...
Campion(i) cu 17.445.812 lei, plus 6.392.421 de lei, sunt Eduard ...
Conform raportării făcute la finele lunii octombrie 2019 pe SPIT ...
Familia Mînjineanu a dat lovitura Conform datelor de pe site-ul Bursei ...
Lista “neactualizata” a masonilor din România – raport SRI Raportul SRI ...
Comunitatea de afaceri este în doliu! Promotorul mișcării patronale, al ...
Casa de Cultură – Tecuci, în calitate de organizator, în ...
A fost construita la Santierul Naval Giurgiu in 1977, pentru ...
În februarie, temutul Horațiu Potra a fugit din țară după ...
Trăind cu acufenele Pentru mulți oameni, acufenele (țiuitul sau sunetele resimțite ...