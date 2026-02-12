Radu Magdin: Reunificarea României cu Republica Moldova a început deja

Unirea României cu Republica Moldova nu mai este, în 2026, o temă abstractă sau un exercițiu nostalgic. Este un proces în desfășurare, vizibil, măsurabil și ireversibil, susține analistul Radu Magdin într-un articol de opinie publicat de Kyiv Post.

Potrivit lui Magdin, reunificarea nu va veni sub forma unui moment spectaculos sau a unei semnături istorice, ci prin acumularea de fapte politice, juridice, economice și sociale care, pas cu pas, șterg granița dintre cele două state românești.

România a devenit principalul avocat al Republica Moldova în Uniunea Europeană. După 2020, Chișinăul și Bucureștiul vorbesc tot mai des cu o singură voce în marile dosare europene, iar parcursul european al Moldovei este susținut constant de statul român la Bruxelles. Această sincronizare politică creează, în fapt, un spațiu decizional comun.

Un element central al analizei îl reprezintă dimensiunea juridică a apropierii: sute de mii de cetățeni ai Republicii Moldova dețin deja cetățenia română. Aceștia muncesc, studiază, votează și circulă liber în Uniunea Europeană. În termeni practici, subliniază Magdin, o parte semnificativă a populației Moldovei trăiește deja în cadrul juridic și civic al României.

Integrarea se vede clar și în economie. România este unul dintre principalii parteneri comerciali ai Moldovei, un investitor-cheie și un furnizor esențial de stabilitate energetică. Interconectările de gaze și electricitate au redus drastic dependența Chișinăului de Rusia, mutând Republica Moldova din sfera de influență estică într-un spațiu strategic euroatlantic. Autostrăzile, podurile și liniile energetice nu sunt doar proiecte tehnice, ci instrumente de reunificare funcțională.

În contextul războiului din Ucraina, apropierea de România capătă și o dimensiune de securitate. Fără a forța scenarii, Magdin arată că ancorarea Moldovei în spațiul românesc și european este cea mai solidă garanție de stabilitate pe termen lung.

Mesajul-cheie al articolului este limpede: unirea nu va veni prin lozinci sau emoție, ci prin realități care, odată consolidate, vor face orice altă opțiune geopolitică imposibilă. Reunificarea nu este un „dacă”, ci un „cum” și „când”.