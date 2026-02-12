11 februarie 1963: Sylvia Plath s-a sinucis la vârsta de 30 de ani, după ce a dat drumul la gazele de la mașina de gătit
Sylvia Plath și Ted Hughes a fost se pare cel mai notoriu, politizat și condamnat cuplu literar din istorie. Sylvia Plath a fost ispitită să-l cucerească pe Ted Hughes după ce a citit poezia lui „Șoim în ploaie”, iar în 1956 i-a întâlnit prezența puternică și impunătoare la o petrecere din Cambridge. „Sărută-mă, și vei vedea cât de importantă sunt “ scria Sylvia în jurnalul ei.
Pasiunea dintre ei a fost atât de acerbă și de rapidă încât s-au căsătorit în același an. Procesul lor comun de creativitate a ajutat la menținerea unei legături plină de satisfacție intimă și socială : împreună au început să predea la instituții de învățământ ; au călătorit în Spania, de-a lungul Statelor Unite, apoi au petrecut luni de zile cu ideile lor în cercurile de scriitori cu notorietate. După patru ani de trăit liber, s-au stabilit la Londra pentru a avea primul lor copil. În următorii câțiva ani ai căsătoriei lor, Plath și-a publicat primul volum de poezii, și-a terminat romanul, a suferit un avort spontan și a plecat în vacanță cu Hughes pentru a se recupera, întorcându-se acasă pentru a naște al doilea copil.
De aici lucrurile au început să se deterioreze: maternitatea a epuizat-o pe Plath, viața domestică a fost înăbușitoare, a slăbit, a devenit geloasă pe stolul de studente din preajma lui Hughes.
Depresia a stins-o ca personalitate, a devenit anxioasă și vulnerabilă, guvernată de nervi . Căsătoria lor a fost în curând amenințată.
Au fost căsătoriți șase ani, înainte de cunoscuta infidelitate a lui Hughes cu poeta Assia Weil și, în ciuda tuturor întreruperilor , crizelor, violențelor, distrugerii la nervi a mobilierului și a ritualurilor de ardere a manuscriselor, în această perioadă au fost unul pentru altul uluitor de aproape. Rareori s-au despărțit mai mult de jumătate de zi și în ciuda temperamentelor lor exagerate , dragostea lor timpurie ieșea mereu câștigătoare iar creativitatea lor se amplifica .
Hughes a încurajat-o să invoce stări de transă pentru inspirație pentru că știa de ce era nevoie pentru a o ajuta să scrie ; pentru a rămâne productivi, au practicat inclusiv hipnotismul și metodele cabalistice împreună.
Este posibil ca Hughes să fi cochetat asertiv cu femeile, batjocorind-o pe Plath.
Când aventura soțului său cu Assia Wevill
a fost clară pentru ea, Sylvia l-a alungat pe Hughes din casă, intrând într-o stare cathartică plină de venin împotriva celor doi amanți.
În momentul în care Hughes a încetat să o mai viziteze pe Plath și copiii, ea a ajuns la statutul de mamă singură americană grav deprimată, singură în Londra, cu doi copii și puțini prieteni . A fost atât de dureros pentru ea încât, în anul 1963, singura ei opțiune a fost să-și ia viața, doar pentru a scăpa de tristețe și izolare.
Dupa moartea lui Plath, Hughes i-a cenzurat și a tăiat o mulțime din lucrări, chiar și corespondențele dintre Plath și mama ei au fost editate de mâna lui. Era cu încăpățânare reticent să acorde interviuri sau să ajute la cercetarea biografiilor de teamă că materialul (sau „fabricațiile senzaționale”, așa cum le numea el) ar fi fost folosite cu cruzime împotriva lui. El a distrus chiar și volumul final al jurnalelor ei, fără a lăsa niciun comentariu despre moartea acesteia, până în vara anului 1998, când a publicat Birthday Letters, vorbind în sfârșit despre sentimentele lui „necontaminate” pentru Plath.
Hughes a spus că momentul potrivit pentru a spune adevărul va fi chiar înainte de a muri dar a murit în acea iarnă suferind un atac de cord, după aproape doi ani în care a supraviețuit cancerului. Cel de-al doilea copil al lui Plath și Hughes a fost atât de devastat de această știre și, deja confruntat cu depresia, s-a spânzurat în cele din urmă la câțiva ani după eveniment.
La aproximativ șase ani după moartea lui Plath, Assia Wevill și-a luat viața ei și pe cea a fiicelor sale, în ceea ce ea a numit „casa fantomă” a lui Plath, unde stătea atunci .
În viața lui ulterioară, Hughes s-a simțit și el blestemat și s-a dedicat credinței sale în șamanism și autovindecare pentru a-și atenua vina și suferințele sale grave.
El a fost un scriitor foarte prolific și a fost un laureat al poeziei din 1984 până la moartea sa.
Este ușor de găsit defecte în relația dintre Plath și Hughes, având în vedere cât de tragic s-a încheiat, dar Plath credea cu adevărat că nu ar putea trăi fără el – erau sortiți astrologic, o conjuncție rară de talent și de concentrare.
Ea avea nevoie de mirosul lui, de poezia lui, de forța și de încurajarea lui, avea nevoie de cineva care să-i asculte poeziile dar și să aibă grijă de ea. Plath avea nevoie de dragostea necondiționată a lui Hughes, de acceptarea lui a inimii ei, deoarece ea credea că, odată ce i-ai dat-o altcuiva, pur și simplu nu o poți recupera niciodată. Nu a supraviețuit pierderii.
“Îmi doresc lucruri care mă vor distruge în cele din urmă.”
