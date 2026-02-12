11 februarie 1963: Sylvia Plath s-a sinucis la vârsta de 30 de ani, după ce a dat drumul la gazele de la mașina de gătit

Sylvia Plath și Ted Hughes a fost se pare cel mai notoriu, politizat și condamnat cuplu literar din istorie. Sylvia Plath a fost ispitită să-l cucerească pe Ted Hughes după ce a citit poezia lui „Șoim în ploaie”, iar în 1956 i-a întâlnit prezența puternică și impunătoare la o petrecere din Cambridge. „Sărută-mă, și vei vedea cât de importantă sunt “ scria Sylvia în jurnalul ei. Pasiunea dintre ei a fost atât de acerbă și de rapidă încât s-au căsătorit în același an. Procesul lor comun de creativitate a ajutat la menținerea unei legături plină de satisfacție intimă și socială : împreună au început să predea la instituții de învățământ ; au călătorit în Spania, de-a lungul Statelor Unite, apoi au petrecut luni de zile cu ideile lor în cercurile de scriitori cu notorietate. După patru ani de trăit liber, s-au stabilit la Londra pentru a avea primul lor copil. În următorii câțiva ani ai căsătoriei lor, Plath și-a publicat primul volum de poezii, și-a terminat romanul, a suferit un avort spontan și a plecat în vacanță cu Hughes pentru a se recupera, întorcându-se acasă pentru a naște al doilea copil.

De aici lucrurile au început să se deterioreze: maternitatea a epuizat-o pe Plath, viața domestică a fost înăbușitoare, a slăbit, a devenit geloasă pe stolul de studente din preajma lui Hughes. Depresia a stins-o ca personalitate, a devenit anxioasă și vulnerabilă, guvernată de nervi . Căsătoria lor a fost în curând amenințată.

Au fost căsătoriți șase ani, înainte de cunoscuta infidelitate a lui Hughes cu poeta Assia Weil și, în ciuda tuturor întreruperilor , crizelor, violențelor, distrugerii la nervi a mobilierului și a ritualurilor de ardere a manuscriselor, în această perioadă au fost unul pentru altul uluitor de aproape. Rareori s-au despărțit mai mult de jumătate de zi și în ciuda temperamentelor lor exagerate , dragostea lor timpurie ieșea mereu câștigătoare iar creativitatea lor se amplifica . Hughes a încurajat-o să invoce stări de transă pentru inspirație pentru că știa de ce era nevoie pentru a o ajuta să scrie ; pentru a rămâne productivi, au practicat inclusiv hipnotismul și metodele cabalistice împreună. Este posibil ca Hughes să fi cochetat asertiv cu femeile, batjocorind-o pe Plath. Când aventura soțului său cu Assia Wevill a fost clară pentru ea, Sylvia l-a alungat pe Hughes din casă, intrând într-o stare cathartică plină de venin împotriva celor doi amanți.