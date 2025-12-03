Cum m-a dezbrăcat NATO de hanorac în plină iarnă

Acronimul NATO este un vestigiu al războiului rece, o bornă ideologică, o frontieră interzisă. El exprimă inamicul, necunoscutul, depărtarea.

Siglele poartă o mare încărcătură simbolică, imagologică și propagandistică. Am spus și am scris de la bun început ONU, PNUD, CAER, PCUS.

Acolo erau alianțe, prieteni, case comune. Nu și când vine vorba despre blocuri militare sau agenții de informații. Am spus și scriem până azi KGB, FSB, GRU, CIA, FBI.

După ce a apărut NATO, The North Atlantic Treaty Organization, România a ajuns pe partea cealaltă a istoriei, în Organizația Pactului de la Varșovia (OPW).

Acronimul hibrid în limba română, în care numele Varșoviei apărea scris cu W, era necunoscut celei mai mari părți a populației din România comunistă.

El figura doar în documentele militare sau inscripționat pe vagoanele de marfă care aveau dublă destinație, civilă și militară.

Știam din copilărie ce înseamnă OPW, pentru că de la vârsta de 12 ani am lucrat în vacanțele de vară la întreținerea căii ferate și am aflat de la ceferiști semnificația acronimului.

Culmea este că în anii ‘70, la Sighetu Marmației se confecționau uniforme militare NATO, la fabrica “Unitatea”. Muncitoarele știau ce reprezintă și semnaseră un document de confidențialitate.

S-a întâmplat însă, ca o mulțime de ecusoane cu roza vânturilor, care se coseau pe vestoane, să fie sustrase din fabrică și vândute în oraș cu 1 leu bucata. Eu însumi am purtat ecusonul NATO pe hanorac în studenție.

La Sighet se apucase securitatea să le dea jos de pe hainele oamenilor. Din câte știu, nu au existat consecințe pentru cei care le purtau, ci doar rugăminți:

vă rugăm frumos să ni le înapoiați, știți, materialele au fost sustrase din fabrică de niște răufăcători. La Cluj, n-am avut nicio problemă, până ce mi-am distrus hanoracul cu o țigară.

Era iarnă, bătea vântul puternic și mi-am ținut mâna în buzunar cu țigara aprinsă. A urmat o scenă ca în filmele proaste, în care m-am trezit cu o gaură cât pumnul în dreptul buzunarului.

