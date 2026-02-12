Expresia „oul lui Columb” nu e despre ouă, ci despre geniu… sau, mai exact, despre cum să faci ceva simplu să pară imposibil.

După prima călătorie în America, Columb este invitat la un banchet de către cardinalul Mendoza. Unii nobili spanioli, plini de superioritate, îi spun: — Oricine ar fi putut naviga spre vest si sa descopere America. Descoperirea ta? Nimic special.

Columb, cu calmul unui om care știe că nu are rost să discute cu ego-uri umflate, ia un ou și le aruncă o provocare: — Încercați voi să-l puneți să stea în picioare. Toți se străduiesc, nimeni nu reușește. Atunci Columb ciocnește ușor oul de masă, acesta stă vertical. Nobilii, jenati: — Păi și noi am fi putut face asta. — Poate, răspunde Columb cu zâmbetul său enigmatic, dar eu am făcut-o.