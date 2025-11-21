Putem redresa turismul pe litoral făcând plajă și baie în Iran

Dragoș Anastasiu, fostul președintele al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism din România și fost vice prim ministru a găsit soluția redresării turismului pe litoral. Care este în cădere liberă, după ce a înregistrat o prăbușire cu 40% anul ăsta.

Să ne uităm la turist ca la mama, a propus el, pe care n-am mai văzut-o de cinci ani și când apare pe ușă să o îmbrățișăm cu drag. Mersi, Dragoșe, plec și data viitoare la mare în Iran, acolo nu sare niciun bărbat pe tine confundându-te cu mă-sa.

Acolo, în Golful Persic, la o aruncătură de băț de Dubai, un pat în resortul de lux Majara din Insula Hormuz costă 40 de dolari pe noapte, cu micul dejun inclus. Stai pe malul mării într-unul din cele 200 de domuri pastelate, din super-chirpici, într-un peisaj selenar.

Comanzi ce pește sau fructe de mare vrea mușchiul tău, stai la masă la umbra domului, seara chelnerii îți aprind felinarele, la doi pași se opresc gazelele chinkara care te privesc ca pe un prieten, ziua te împiedici de țestoasele de doi metri.

Dacă ai chef, comanzi o bere, ea a fost adusă de contrabandiști din Emirate, oricum, legile ayatolahului n-au pătruns aici. E mai republică islamică Mamaia, decât Insula Hormuz, îți garantez.

N-ai treabă cu umbrelele, cu șezlongurile, cu tupeul, cu prețurile, cu bacșișurile de la noi. E altă lume, altă planetă. Colții de sare au sfâșiat până la suprafață toate rocile pe care le-au întâlnit în cale și au împrumutat din ele toate culorile posibile în panere de curcubee amețitoare.

Predomină roșul, dar în niște nuanțe pe care nu le-am mai văzut, trec din roșu permanent în siena și garanță și apoi în violet și indigo. O piramidă verde veronese marchează buricul insulei, din ea timpurile geologice au croit văi în ocru auriu, în umbră arsă, în alb ivoriu și în galben cadmiu, cu poalele năclăite de sânge mineral.

De hematitul din care se fac brățările și colierele te împiedici pe malul mării, la câteva sute de metri mai spre nord. Azi sunt 27 de grade, de mâine urmează 30 ziua și 24 noaptea. Apa are 25 de grade. Ești singur în ape albastre cu corali. Singurii rechini cu care te vei întâlni, dacă ai scăpat de cei de la Mamaia, sunt rechinii albi.

