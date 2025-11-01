Grindeanu răstignit între stupizenie și patriotism

Dacă îl fac imbecil pe Sorin Grindeanu, nu înseamnă că sunt antiromân, sunt doar un român vigilent. Dacă Oana Gheorghiu îl face golan pe Donald Trump, nu înseamnă că este antiamericană, așa cum sugerează Sorin Grindeanu.

Dacă Oana Gheorghiu regretă ce a scris despre Trump și spune că nu ar mai scrie așa ceva, nu înseamă că este un pericol la adresa relațiilor noastre cu America. Dacă Sorin Grindeanu nu retrage absolut nimic din tot ce a spus despre Oana Gheorghiu

și că este total greșit pentru securitatea României să avem voci antiamericane în guvern, rămâne cum am stabilit: Sorin Grindeanu este idiot, iar eu care afirm așa ceva, sunt un patriot circumspect.