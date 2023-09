Adăposturile antiaeriene din Galaţi sunt închiriate comersanţilor, așa că adăpostiți-vă sub cer!

Este foarte adevarat, azi noapte un zgomot puternic, de survol deasupra orasului, extrem de ciudat, ca de motor cu reactie combinat cu note metalice si o vibratie in aer, s-a intamplat pe la miezul noptii. La putin timp a intrat in functiune Ro alert. Adevarul e ca astia te trimit in beci, sub masa, sa inchizi geamurile, de parca suntem la un film cu prosti. Adaposturile antiaeriene sau atomice sunt o poveste in care nu mai crede nimeni. Nu sunt amenajate, nu sunt functionale, nu sunt suficiente si sunt o iluzie. In Elvetia adaposturile acopera 100% necesitatile ptr intreaga populatie, Rusia a anuntat zilele acestea cel mai mare exercitiu la nivelul intregii tari ptr un razboi atomic. Ai nostri cred ca au ajuns la concluzia ca e inutil, ptr ca dupa unii specialisti se spune ca oricum viata de pe Pamant dispare ptr milioane de ani. Ce uimeste in toata nebunia aceasta e ca nimeni nu mai vorbeste de PACE, ba chiar esti desuet, rusofil, troliu si CONTRA gandirii luminoase a ilustrilor conducatori.