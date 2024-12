Bună seara, Andrei, ave, Poete!

Felicitări pentru atitudinea ta! Argumentată și echilibrată deopotrivă. Ce se întâmplă de câteva zile, pe televiziuni, vine cu mare întârziere, iar vehemența, firească, desigur, dar întârziată, nu face decât să cupleze mințile năucite, de la 220 volți, la 380 de volți. Consider că această întârziere (desigur, nu a ta) a serviciilor secrete, care se prefac uluite, este o farsă. Pare o mizerie de 1989, 22 decembrie. Și, această tardivitate a TUTUROR serviciilor, mi se pare programată. Vechiul și Noul lor, s-au întâlnit. Înainte de 1989, voiam să fug în Basarabia. Pot să scriu ca mine doar în limba română. Ciudat de bine, acum mă simt în situația de a pleca tot în Basarabia. În care, sărăcia a fost învinsă de libertate. Îmi trecuse de multe ori prin față imaginea asta: după ce câștigă Maia Sandu președinția republicii despărțite, să candideze și la președinția României. Desigur, am făcut publică ideea. Nu pe tik tok, nici nu știu dacă așa se calgrafiază. Ar fi câștigat alegerile GENERALE din România. Era mai simplu ca apa, nu precum formula ei chimică, aproape clinică. Dar, revin la Maia Sandu. Bun, are și cetățenie română, dar dacă săream peste gușterii aceia în vișiniu de la cîcîr, nu ne uneam noi ca apa-apă, care nu mereu desparte, ci unește subversiv ca lichidul amniotic? Așadar, ca să nu mă opresc brusc, spun: după ce Elena-Valerica Lasconi va deveni președintele României, să scandeze în public și să zică: Maia Sandu Președinte! Este simplu, ca apa.