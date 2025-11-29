http://impact-est.ro/wp-content/uploads/anunt-nou.jpg
EcoTerra, biosfera și fauna de cabinet

Adevărul că râdem noi de Mosteanu, dar el reprezintă exact acel procent semnificativ de români care au facut „shorcuturi” la studii și s-au angajat pe baza „fabricilor de diplome” oriunde în sistemul bugetar. De fapt, la facultățile private din România- și la o parte din cele de stat – nu studiezi nimic: doar iti cumperi competențe și mimezi că ești calificat în ceva. În realitate, esti un moștean fără portofoliu de ministru. Diferențele se opresc însă aici. Dar ce mai contează studiile? La câți „analiști”, „ingineri” și „medici” fără studii avem, parerologia de serviciu poate deveni o nouă specializare (clinică).

Silion Bogdan 29 - noiembrie - 2025

