IMM’urile binenteles.Cei mari cu 1% vor creste preturile si vor plati in realitate tot poporul si IMM’urile.Tara se duce de rapa iar casta asta a magistratilor se imbogateste si iar se imbogateste pana or sa plesnesca si or sa ajunga la doi metri sub pamant ca doar sunt muritori si ei nu „DUMNEZEI”.