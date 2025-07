Nici în Indonezia, nici în Italia: cel mai bine amenajat parc acvatic din lume se află în Spania

Insulele Canare se numără printre cele mai populare destinații de vacanță din țara noastră, atât pentru spanioli, cât și pentru străini. Una dintre destinațiile preferate este de obicei insula Tenerife, renumită pentru vulcanul Teide sau pentru plajele sale cu nisip negru.

Capitala provinciei Santa Cruz oferă o gamă largă de oportunități. Versantul sudic se caracterizează printr-o atmosferă dominată de solul vulcanic sau de pădurile extinse Laurisilva. Pe de altă parte, în zona sudică există o climă mai caldă, cu spații pentru agrement pentru întreaga familie și turism. Aici se află parcul acvatic Siam Park, recunoscut ca fiind cel mai bine amenajat din lume în topul Tripadvisor Travelers’ Choice Best of the Best, o distincție acordată de utilizatorii renumitei platforme de turism.

Sursa: www.20minutos.com