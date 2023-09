Șeful CJ Vaslui, Dumitru Buzatu (PSD), prins în flagrant de DNA când primea mită 1,25 milioane de lei

E atat de grava stirea aceasta de ramai pur simplu blocat. O tara in care hotii sunt peste tot la putere, acum si din totdeauna. Iti vine sa-ti ei lumea in cap. Apropo, de scos tara din rahat si de unde luam banii necesari. Eu cred ca daca s-ar lua la mana toate averile, iar daca nu se justifica sa se confiste, garantez ca ROMANIA ar fi uluita de ce ar aduna, ca va rezolva toate problemele si s-ar umple visteria tarii cu varf si indesat.

Urmăresc știrea la TV… Surprinzător este că averile sunt capitalizate de personaje care n-au fost în zona privată aproape niciodată. Au avut doar funcții publice…dacă s-ar aduna averile celor din mediu privat și s-ar compara cu suma averilor celor cu funcții publice, cred că ar ieși net inferioare

Beizadeaua, adica feciorul lui Buzatu, este secretar de Stat la Secretariatul General al Guvernului. Astia nu mai au limite, iar poporul doarme in loc sa-i beleasca de vii.