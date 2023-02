ANAF a publicat calendarul obligatiilor fiscale pentru luna FEBRUARIE 2023

Calendar ANAF obligatii fiscale FEBRUARIE 2023

Obligatii fiscale:

TERMENUL

Marti, 7 februarie

OBLIGATIA

– Depunerea declaratiei de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania.

Dupa caz, contribuabilii depun:

Formularul 010 – Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni/Declaratie de radiere pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica.

Formularul 013 – Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni/Declaratie de radiere pentru contribuabilii nerezidenti care desfasoara activitate in Romania prin unul sau mai multe sedii permanente.

Formularul 015 – Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni/Declaratie de radiere pentru contribuabilii nerezidenti care nu au sediu permanent in Romania

Formularul 020 – Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice romane si straine care detin cod numeric personal.

Formularul 030 – Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni/Declaratie de radiere pentru persoanele fizice care nu detin cod numeric personal.

Formularul 040 – Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni/Declaratie de radiere pentru institutiile publice.

Formularul 070 – Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni/Declaratie de radiere pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere.

sau

Formularul 700 – Declaratie pentru inregistrarea/modificarea in mediu electronic a mentiunilor ulterioare inregistrarii fiscale, precum si pentru radierea inregistrarii fiscale.

CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI

Contribuabilii inregistrati in scop de TVA care utilizeaza ca perioada fiscala trimestrul si care au efectuat o achizitie intracomunitara taxabila in Romania, fiind astfel obligati sa isi modifice perioada fiscala, devenind platitori de TVA lunar.

Baza legala: Legea 227/2015 art. 322, OPANAF 1699/2021

TERMENUL

Vineri, 10 februarie

OBLIGATIA

– Depunerea declaratiilor:

Formularul 010 – Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni/Declaratie de radiere pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica.

Formularul 020 – Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane fizice romane si straine care detin cod numeric personal.

Formularul 070 – Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni/Declaratie de radiere pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere.

sau

Formularul 700 – Declaratie pentru inregistrarea/modificarea in mediu electronic a mentiunilor ulterioare inregistrarii fiscale, precum si pentru radierea inregistrarii fiscale.

CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI

Persoanele impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care nu au depasit plafonul de scutire si care doresc sa fie scoase din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA.

Persoanele impozabile, neinregistrate in scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care au depasit plafonul de scutire si au obligatia inregistrarii in scopuri de TVA.

Baza legala: Legea 227/2015 art.310 alin.(7)art. 316 alin. (1), lit.b), OPANAF 1699/2021

OBLIGATIA

– Depunerea notificarii privind aplicarea/incetarea aplicarii regimului special pentru agricultori.

Formularul 010 – Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni/Declaratie de radiere pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica.

Formularul 016 – Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni/Declaratie de radiere pentru persoanele juridice straine care au locul de exercitare a conducerii efective in Romania.

Formularul 020 – Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane fizice romane si straine care detin cod numeric personal.

Formularul 070 – Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni/Declaratie de radiere pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere.

sau

Formularul 700 – Declaratie pentru inregistrarea/modificarea in mediu electronic a mentiunilor ulterioare inregistrarii fiscale, precum si pentru radierea inregistrarii fiscale.

CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI

Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care opteaza pentru aplicarea regimului special pentru agricultori.

Baza legala: Legea 227/2015 art.3151 alin.(1) lit c) si d), OPANAF 1699/2021

TERMENUL

Miercuri, 15 februarie

OBLIGATIA

– Depunerea Situatiei eliberarilor pentru consum de tutun fin taiat, destinat rularii in tigarete/alte tutunuri de fumat in luna … anul … – Anexa nr.4 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal.

CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI

Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati sau importatorii autorizati pentru produse din grupa tutunului prelucrat.

Baza legala: Legea 227/2015 art.354 alin. (8), HG 1/2016 titlul VIII pct.13 alin.(1)

OBLIGATIA

– Depunerea Situatiei eliberarilor pentru consum de tigarete/tigari si tigari de foi in luna … anul … – Anexa nr.3 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal.

CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI

Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati sau importatorii autorizati pentru produse din grupa tutunului prelucrat.

Baza legala: Legea 227/2015 art.354 alin.(8), HG 1/2016 titlul VIII pct.13 alin.(1)

OBLIGATIA

– Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna … anul …, pentru luna precedenta – Anexa nr.26 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal.

CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI

Operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final (produse energetice).

Baza legala: Legea 227/2015 art.394 si art.398, HG 1/2016 titlul VIII pct.63 si pct.97 alin.(1)

OBLIGATIA

– Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna …, pentru luna precedenta – Anexa nr.26 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal.

CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI

Operatorii economici care detin autorizatie de utilizator final (alcoolul etilic si a produse alcoolice).

Baza legala: Legea 227/2015 art.397, HG 1/2016 titlul VIII pct.85

OBLIGATIA

– Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile/importurile de produse accizabile pentru luna precedenta – Anexa nr.19 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal.

CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI

Destinatarii inregistrati pentru achizitiile si livrarile de produse accizabile.

Baza legala: Legea 227/2015 art.375 alin.(1), HG 1/2016 titlul VIII pct.46 alin.(2)

OBLIGATIA

– Depunerea Situatiei privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie de alcool si bauturi spirtoase pentru luna precedenta – Anexa nr.12 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal.

CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI

Antrepozitarii autorizati pentru productie produse accizabile.

Baza legala: Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l), HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2)

OBLIGATIA

– Depunerea Situatiei privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie de vinuri/bauturi fermentate/produse intermediare pentru luna precedenta – Anexa nr.13 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal .

CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI

Antrepozitarii autorizati pentru productie produse accizabile.

Baza legala: Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l), HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2)

OBLIGATIA

– Depunerea Situatiei privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie de bere pentru luna precedenta – Anexa nr.14 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal.

CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI

Antrepozitarii autorizati pentru productie produse accizabile.

Baza legala: Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l), HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2)

OBLIGATIA

– Depunerea Situatiei privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie tutunuri prelucrate pentru luna precedenta – Anexa nr.15 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal.

CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI

Antrepozitarii autorizati pentru productie produse accizabile.

Baza legala: Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l), HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2)

OBLIGATIA

– Depunerea Situatiei privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie de produse energetice pentru luna precedenta – Anexa nr.16 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal.

CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI

Antrepozitarii autorizati pentru productie produse accizabile.

Baza legala: Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l), HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2)

OBLIGATIA

– Depunerea Situatiei privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precedenta – Anexa nr.17 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal.

CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI

Antrepozitarii autorizati pentru depozitare produse accizabile.

Baza legala: Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l), HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2)

OBLIGATIA

– Depunerea jurnalelor pentru luna precedenta privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie – Anexa nr.29 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal sau navigatie – Anexa nr.31 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal.

CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI

Antrepozitarii autorizati pentru productie/ depozitare .

Baza legala: Legea 227/2015 art.399 alin.(1) lit.a) si lit.b), HG 1/2016 titlul VIII pct.92 alin.(2), pct. 93 alin.(9) si (11)

OBLIGATIA

– Depunerea jurnalelor pentru luna precedenta privind achizitiile/ livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie – Anexa nr.30 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal sau navigatie – Anexa nr.32 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal.

CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI

Antrepozitarii autorizati pentru depozitare.

Baza legala: Legea 227/2015 art.399 alin.(1) lit.a) si lit.b), HG 1/2016 titlul VIII pct.92 alin.(2), pct. 93 alin.(9) si (11)

OBLIGATIA

– Depunerea Situatiei privind livrarile de produse accizabile in luna … anul … pentru luna precedenta – Anexa nr.21 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal.

CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI

Operatorii economici care detin autorizatii de expeditor inregistrat.

Baza legala: Legea 227/2015 art.383 alin.(3), HG 1/2016 titlul VIII pct.52 alin.(3)

OBLIGATIA

– Depunerea Evidentei achizitionarii, utilizarii deteriorarii, distrugerii si returnarii marcajelor pentru luna precedenta – Anexa nr.42 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal.

CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI

Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de produse supuse marcarii.

Baza legala: Legea 227/2015 art.424 alin.(5), HG 1/2016 titlul VIII pct.152 alin.(2)

TERMENUL

Luni, 20 februarie

OBLIGATIA

– Depunerea declaratiilor:

Formularul 010 – Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni/Declaratie de radiere pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica.

Formularul 016 – Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni/Declaratie de radiere pentru persoanele juridice straine care au locul de exercitare a conducerii efective in Romania.

Formularul 020 – Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice romane si straine care detin cod numeric personal.

Formularul 040 – Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni/Declaratie de radiere pentru institutiile publice.

Formularul 070 – Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni/Declaratie de radiere pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere.

sau

Formularul 700 – Declaratie pentru inregistrarea/modificarea in mediu electronic a mentiunilor ulterioare inregistrarii fiscale, precum si pentru radierea inregistrarii fiscale.

Pentru intrarea, prin optiune, in sistemul TVA la incasare, pana la data de 20 inclusiv a lunii anterioare inceperii perioadei fiscale din care va aplica sistemul TVA la incasare – persoanele impozabile care in anul precedent au realizat o cifra de afaceri care nu depaseste plafonul de 4.500.000 si nu au aplicat sistemul TVA la incasare in anul precedent, cu conditia ca la data exercitarii optiunii sa nu fi depasit plafonul pentru anul in curs.

CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI

Pentru intrarea, prin optiune, in sistemul TVA la incasare, pana la data de 20 inclusiv a lunii anterioare inceperii perioadei fiscale din care va aplica sistemul TVA la incasare – persoanele impozabile care in anul precedent au realizat o cifra de afaceri care nu depaseste plafonul de 4.500.000 si nu au aplicat sistemul TVA la incasare in anul precedent, cu conditia ca la data exercitarii optiunii sa nu fi depasit plafonul pentru anul in curs.

Pentru intrarea, prin optiune, in sistem, de catre persoanele impozabile care se inregistreaza in scopuri de TVA in cursul anului, fie incepand cu data inregistrarii in scopuri de TVA, fie ulterior in cursul anului inregistrarii in scopuri de TVA.

Pentru iesirea din sistem, prin depasirea plafonului de 4.500.000, pana la data de 20 inclusiv a lunii urmatoare perioadei fiscale in care persoana impozabila a depasit plafonul – persoanele impozabile care aplica sistemul TVA la incasare si care depasesc plafonul Pentru iesirea din sistem, prin op?iune, intre data de 1 si 20 ale oricarei luni – persoanele impozabile care aplica sistemul TVA la incasare si care nu depasesc in cursul unui an plafonul de 4.500.000, dar care renunta la aplicarea sistemului respectiv.

Baza legala: Legea 227/2015 art.282 alin.(5), OPANAF 1699/2021

TERMENUL

Luni, 27 februarie

OBLIGATIA

– Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul de stat – Formularul 100.

CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI

Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat se completeaza si se depune de catre contribuabilii/platitorii carora le revin, potrivit legislatiei in vigoare, obligatiile declarative si de plata pentru impozitele si taxele cuprinse in Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, prevazut in anexa nr. 3 din OPANAF 587/2016.

Baza legala: OPANAF 587/2016

OBLIGATIA

– Depunerea Declaratiei informative privind beneficiarii sponsorizarilor/mecenatului/burselor private – Formularul 107.

CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI

Contribuabilii platitori de impozit pe profit care efectueaza sponsorizari si/sau acte de mecenat sau acorda burse private prevazuti la art. 41 alin (5) lit. a) si b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Legea 227/2015 41 alin. (5) lit.a) si b).

Baza legala: OPANAF 1825/2018

OBLIGATIA

– Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate pentru luna precedenta – Formularul 112.

CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI

Lunar, persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, institutiile prevazute la art. 136 lit. d) – f) din Codul fiscal, precum si persoanele fizice care realizeaza in Romania venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intra sub incidenta legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte.

Pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc veniturile din drepturi de proprietate intelectuala, venituri realizate in baza unor contracte de activitate sportiva, arenda, din asocieri cu persoane juridice contribuabili potrivit titlurilor II si III din Codul fiscal sau Legii nr. 170/2016, pentru care impozitul se retine la sursa, de platitorii de venituri prevazuti la art. 68^1 alin. (2), art. 72 alin. (2), art. 84 alin. (8), art. 125 alin. (8) – (9) din Codul fiscal.

Baza legala: Legea 227/2015 art.147 alin.(1), OMFP 203/2021

OBLIGATIA

– Depunerea Declaratiei privind veniturile sub forma de salarii si asimilate salariilor din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania – Formularul 224.

CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI

Persoanele fizice care isi desfasoara activitatea in Romania, obtin venituri sub forma de salarii sau asimilate salariilor de la angajatori care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanta in Romania si care datoreaza contributiile sociale obligatorii pentru salariatii lor si care nu au incheiat cu angajatorul un acord referitor la obligatia declararii si platii contributiilor sociale obligatorii.

Baza legala: Legea 227/2015 art. 82 alin.(2), OPANAF 3780/2017

OBLIGATIA

– Depunerea Decontului de taxa pe valoarea adaugata – Formularul 300.

CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI

Persoanele impozabile inregistrate ca platitori de TVA conform art. 316 Legea 227/2015.

Lunar, trimestrial, semestrial, anual, dupa caz.

Baza legala: Legea 227/2015 art.323 alin.(1), OPANAF 1253/2021

OBLIGATIA

– Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adaugata pentru luna precedenta – Formularul 301.

CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI

Persoanele mentionate in instructiunile de completare a formularului, pentru fiecare sectiune.

Baza legala: Legea 227/2015 art.324 alin.(2), OPANAF 592/2016

OBLIGATIA

– Depunerea Cererii privind utilizarea ca perioada fiscala pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic pentru anul curent – Formularul 306.

CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI

Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art.316 din Legea nr.227/2015.

Baza legala: OPANAF 2037/2016

OBLIGATIA

– Depunerea Declaratiei privind sumele rezultate din ajustarea/corectia ajustarilor/regularizarea taxei pe valoarea adaugata – Formularul 307.

CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI

Persoana impozabila beneficiara a transferului de active prevazut la art. 270 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal daca nu este inregistrata in scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal si nici nu se inregistreaza in scopuri de TVA ca urmare a transferului.

Locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achizitionate printr-un contract de leasing, daca transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc dupa scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA a locatarului/utilizatorului in baza prevederilor art. 310 alin. (7) din Codul fiscal ;

Persoana impozabila pentru care inregistrarea in scopuri de TVA a fost anulata conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e) sau h) din Codul fiscal, care a efectuat ajustari incorecte sau nu a efectuat ajustarile de taxa aferenta bunurilor de capital;

Persoana impozabila pentru care inregistrarea in scopuri de TVA a fost anulata conform art. 316 alin. (11) lit. g) din Codul fiscal.

Baza legala: OPANAF 793/2016

OBLIGATIA

– Depunerea Declaratiei privind taxa pe valoarea adaugata colectata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art.316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal – Formularul 311.

CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI

Persoanele impozabile al caror cod de TVA a fost anulat conf. Art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr.227/2015 si care efectueaza in perioada in care nu au cod valid de TVA, livrari si/sau achizitii /prestari de bunuri/ servicii care sunt obligate la plata TVA.

Baza legala: OPANAF 188/2018

OBLIGATIA

– Depunerea Declaratiei recapitulative privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare – Formularul 390 VIES.

CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI

Contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA conform art. 316 sau 317 din Legea 227/2015, pentru urmatoarele operatiuni:

a) livrarile intracomunitare scutite de taxa in conditiile prevazute la art. 294 alin. (2) lit. a) si d) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei a luat nastere in luna calendaristica respectiva;

b) livrarile de bunuri efectuate in cadrul unei operatiuni triunghiulare prevazute la art. 276 alin. (5) din Codul fiscal efectuate in statul membru de sosire a bunurilor si care se declara drept livrari intracomunitare cu cod T, pentru care exigibilitatea de taxa a luat nastere in luna calendaristica respectiva;

c) prestarile de servicii prevazute la art. 278 alin. (2) din Codul fiscal efectuate in beneficiul unor persoane impozabile nestabilite in Romania, dar stabilite in Uniunea Europeana, altele decat cele scutite de TVA in statul membru in care acestea sunt impozabile, pentru care exigibilitatea de taxa a luat nastere in luna calendaristica respectiva;

d) achizitiile intracomunitare de bunuri taxabile, pentru care exigibilitatea de taxa a luat nastere in luna calendaristica respectiva;

e) achizitiile de servicii prevazute la art. 278 alin. (2) din Codul fiscal, efectuate de persoane impozabile din Romania care au obligatia platii taxei conform art. 307 alin. (2), pentru care exigibilitatea de taxa a luat nastere in luna calendaristica respectiva, de la persoane impozabile nestabilite in Romania, dar stabilite in Uniunea Europeana;

f) livrarile intracomunitare de bunuri prevazute la art. 315^1 alin. (8) lit. c) si d) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei a luat nastere in luna calendaristica respectiva.

Baza legala: Legea 227/2015 art. 325, OPANAF 705/2020

TERMENUL

Marti, 28 februarie

OBLIGATIA

– Depunerea Cererii de restituire a accizelor in baza prevederilor art.395 din Codul fiscal – Anexa nr.27 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal.

CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI

Beneficiarii scutirilor de accize (institutii, organizatii).

Baza legala: Legea 227/2015 art. 395, HG 1/2016 titlul VIII pct.75 alin.(5)

OBLIGATIA

– Depunerea Declaratiei informative privind impozitul retinut la sursa/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenti – Formular 207.

CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI

Platitorul de venit prevazut la art.224, alin.(1) din Codul fiscal, respectiv persoana desemnata din cadrul asocierii/entitatii transparente fiscal prevazuta la art.224, alin.(2) din Codul fiscal, care au obligatia calcularii, retinerii si platii impozitului pe veniturile cu regim de retinere la sursa a impozitului conform titlului VI din Codul fiscal sau conventiilor de evitare a dublei impuneri incheiate de Romania cu alte state, precum si pentru veniturile scutite de impozit potrivit titlului VI din Codul fiscal sau conventiilor de evitare a dublei impuneri incheiate de Romania cu alte state.

Declaratia se completeaza si se depune si pentru veniturile scutite de impozit potrivit titlului VI din Codul fiscal sau conventiilor de evitare a dublei impuneri incheiate de Romania cu alte state.

Baza legala: Legea 227/2015 art. 231, OPANAF 48/2019

OBLIGATIA

– Depunerea Declaratiei informative privind impozitul retinut la sursa veniturile din jocuri de noroc si castigurile/pierderile realizate din investitii, pe beneficiari de venit pentru anul precedent – Formular 205.

CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI

Platitorii de venituri care au obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului pe veniturile cu regim de retinere la sursa a impozitului, potrivit titlului IV din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru venituri din dividende, venituri din dobanzi, venituri din lichidarea unei persoane juridice, venituri din premii, venituri din pensii venituri din jocuri de noroc, venituri din alte surse.

Declaratia se depune si de intermediarii/societatile de administrare a investitiilor/societatile de investitii autoadministrate pentru castigurile/pierderile din transferul titlurilor de valoare si orice alte operatiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum si din transferul aurului financiar, definit potrivit legii, cu exceptia veniturilor neimpozabile, potrivit Codul fiscal.

Baza legala: Legea 227/2015 art. 132 alin. (2), OPANAF 48/2019

OBLIGATIA

– Depunerea Declaratiei anuale de venit pentru asocierile fara personalitate juridica si entitati supuse regimului transparentei fiscale – Formular 204.

CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI

Declaratia se completeaza si se depune in cazul asocierilor fara personalitate juridica, constituite intre persoane fizice care realizeaza venituri din:

a) activitati independente (activitati de productie, comert, prestari servicii, profesii liberale) pentru care venitul net se determina in sistem real, pe baza datelor din contabilitate;

b) drepturi de proprietate intelectuala, inclusiv din activitati adiacente, pentru care venitul net se determina in sistem real, pe baza datelor din contabilitate;

c) activitati agricole, pentru care venitul net se determina in sistem real, pe baza datelor din contabilitate;

d) piscicultura, pentru care venitul net anual se determina in sistem real;

e) silvicultura, pentru care venitul net anual se determina in sistem real;

f) activitati agricole, pentru care venitul anual se stabileste pe baza de norme de venit.

– Declaratia nu se depune in urmatoarele cazuri:

a) in cazul asocierilor fara personalitate juridica constituite intre contribuabili care desfasoara activitate individual sau contribuabilii care desfasoara activitate individual si o asociere fara personalitate juridica si pentru care stabilirea venitului anual pentru activitatea independenta desfasurata se efectueaza pe baza normelor de venit;

b) in cazul asocierilor fara personalitate juridica care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala, inclusiv din activitati adiacente, pentru care venitul net se determina prin utilizarea cotelor forfetare de cheltuieli.

Baza legala: OPANAF 470/2021

OBLIGATIA

– Depunerea Declaratie speciala de TVA (VAT Return One Stop Shop) – Formular 398.

CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI

Potrivit art.3152 alin.(18) din Codul fiscal (regimul special pentru vanzarea la distanta de bunuri importate din teritorii terte sau tari terte/schema de import), in cazul in care Romania este statul membru de inregistrare, persoana impozabila care utilizeaza acest regim special sau intermediarul acesteia trebuie sa depuna, prin mijloace electronice, o declaratie speciala de TVA pentru fiecare luna, potrivit modelului stabilit in anexa III din Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2020/194, indiferent daca au fost sau nu efectuate vanzari la distanta de bunuri importate din teritorii terte sau tari terte in perioada fiscala de raportare. Declaratia speciala de TVA se depune pana la sfarsitul urmatoarei luni dupa incheierea perioadei fiscale acoperite de declaratie.

Baza legala: Legea 227/2015 art.3152 alin.(18), OPANAF 1387/2021

OBLIGATIA

Depunerea Declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarata pentru depunerea decontului de TVA, prevazuta la art.322 din Legea nr.227/2015) – Formular 394

CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI

Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania conform art. 316 din Codul fiscal, pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii taxabile in Romania pentru care persoana obligata la plata taxei este furnizorul/prestatorul conform art. 307 alin. (1) sau (7) din Codul fiscal sau beneficiarul conform art. 331 din Codul fiscal;

Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania conform art. 316 din Codul fiscal, care realizeaza achizitii de bunuri sau servicii taxabile pentru care locul livrarii/prestarii este in Romania conform art. 275, respectiv art. 278 din Codul fiscal, inclusiv achizitiile pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA conform art. 307 alin. (2), (3), (5) si (6) si art. 331 din Codul fiscal, indiferent de data la care intervine exigibilitatea taxei.

Baza legala: OPANAF 3769/2015

OBLIGATIA

D406 – declaratia informativa SAF-T

CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI

Contribuabilii incadrati in categoria marilor contribuabili la data de 1 ianuarie 2022, care au facut parte din aceasta categorie si in anul 2021, pentru alte informatii decat cele privind sectiunile „Stocuri” si „Active”.

Contribuabilii incadrati in categoria mari contribuabili la data de 1 ianuarie 2022, care nu au facut parte din aceasta categorie in anul 2021 pentru alte informatii decat cele privind sectiunile „Stocuri” si „Active”.

Contribuabilii incadrati in categoria contribuabili mijlocii la data de 31 decembrie 2021. Obligatia de depunere a Declaratiei informative D406 incepe de la data de 1 ianuarie 2023, care reprezinta data de referinta pentru contribuabilii mijlocii.

Baza legala: OPANAF 1783/2021

OBLIGATIA

395 – Declaratie informativa privind trimiterile postale contra ramburs efectuate de catre furnizorii de servicii postale pe teritoriul national

CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI

Persoanele autorizate pentru activitatea de furnizare a serviciilor postale pentru trimiterile postale contra ramburs efectuate pe teritoriul national. (serviciu de trimitere contra ramburs = serviciul postal a carui particularitate consta in achitarea de catre destinatar expeditorului, prin intermediul retelei postale, a contravalorii bunului care face obiectul trimiterii postale inregistrate)

Baza legala: Art. 59 alin. (2) – (2), (3) si (4) din Legea nr. 207/2015

OPANAF 1644/2022

OBLIGATIA

Depunerea Declaratiei anuale privind impozitul pe reprezentanta – Formular 108

CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI

Reprezentanta unei/unor persoane juridice straine, autorizata sa functioneze in Romania, potrivit legii.

Baza legala: Legea 227/2015 art.237 alin.(1)

OMFP 3391/2017

OBLIGATIA

Depunerea Declaratiei informative privind privind veniturile de natura salariala sau asimilate salariilor, inclusiv remuneratiile administratorilor si ale altor persoane asimilate acestora, rezidenti ai altor state membre ale Uniunii Europene, realizate in Romania – Formular 402

CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI

Platitorii veniturilor de natura salariala sau asimilate salariilor/remuneratiilor administratorilor si ale altor persoane asimilate acestora, denumiti in continuare entitati raportoare, care au obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului pe veniturile din astfel de remuneratii.

Baza legala: OPANAF 2727/2015

OBLIGATIA

Depunerea Declaratiei informative privind produsele de asigurari de viata contractate de rezidenti ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul Romaniei pentru anul precedent – Formular 403

CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI

Asiguratorii, definiti conform Legii nr.32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Baza legala: OPANAF 2727/2015

Sursa: ANAF