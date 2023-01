Anumite firme trebuie sa depuna, pana pe 2 martie 2023, declaratia de inactivitate in locul situatiilor financiare anuale

Declaratia de inactivitate trebuie depusa la Ministerul Finantelor pana pe 2 mai 2023 de firmele infiintate in 2022 care nu au avut activitate. Aceasta tine locul situatiilor financiare anuale.

Conform Ordinului 4268/2022, entitatile care nu au desfasurat activitate de la constituire pana la sfarsitul exercitiului financiar de raportare nu intocmesc situatii financiare anuale, urmand sa depuna in acest sens la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor o declaratie pe propria raspundere a persoanei care are obligatia gestionarii entitatii.

Persoanele care opteaza pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) si (5) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia sa instiinteze in scris unitatea teritoriala a Ministerului Finantelor despre exercitiul financiar ales.

Declaratia de inactivitate si instiintarea prevazuta mai sus se vor depune in format electronic.

In vederea depunerii declaratiei de inactivitate si a instiintarii mentionate in forma electronica, semnate cu certificat digital calificat, sau numai in format hartie si in format electronic, entitatile folosesc programul de asistenta pus la dispozitie gratuit de catre Ministerul Finantelor pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Declaratia de inactivitate si instiintarea vor cuprinde toate datele de identificare a entitatii:

-denumirea completa (conform certificatului de inmatriculare);

-adresa si numarul de telefon;

-numarul de inregistrare la registrul comertului;

-codul unic de inregistrare;

-capitalul social.

Cand se depune declaratia de inactivitate

Depunerea la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor a declaratiei de inactivitate se efectueaza in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar

Depunerea la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor a instiintari se efectueaza cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de inceputul exercitiului financiar ales sau in termen de 30 de zile calendaristice de la data infiintarii pentru persoanele nou-infiintate care opteaza pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic de la data infiintarii acestora.