Bilant interimar. Exista un termen limita legal pentru intocmirea situatiei financiare?

Asociatii unei firme hotarasc prin AGA din data de 31.10.2022 repartizarea de dividende interimare, la nivelul profitului inregistrat la 30.09.2022. Plata acestora se va face pana la 31.12.2022, impozitul retinut si virat va fi cu cota de 5%.

Intrebare: Bilantul interimar il fac la nivelul trim. III in termen de 30 zile de la aprobarea lui de catre AGA (respectiv pana la 30.11.2022) sau trebuia facut in 30 zile de la inchiderea trimestrului, respectiv pana la 30.10.2022?

• Tip societate: S.R.L.

• Numar de angajati: 1-9 angajati

• Platitoare TVA: Da

• Cod CAEN: 4110

Raspunsul consultantului fiscal Constanta Popa:

Nu exista un termen legal anume pentru intocmirea situatiei financiare interimare (bilant interimar), insa fiind vorba de o situatie interimara, ea trebuie intocmita in cursul anului respectiv.

In schimb, exista un termen de depunere stabilit prin art. V din OMFP 3067/2018, care prevede ca situatiile financiare interimare se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in termen de 30 de zile de la aprobarea acestora de catre adunarea generala a actionarilor/asociatilor (30.11.2022 in cazul prezentat).