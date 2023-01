Depunerea situatiilor financiare anuale pe 2022: termene si reguli noi

Ministerul Finantelor a publicat in Monitor Ordinul 4268/2022 care contine noile reguli privind depunerea situatiilor financiare anuale pe 2022 (M.O. nr. 22 din 9 ianuarie 2023).

Una dintre noutatile sesizate in actul normativ al Finantelor este ca firmele care nu depun la timp situatiile financiare nu vor mai fi expuse riscului de a fi dizolvate, ci vor fi amendate.

Fata de informatiile raportate la data de 31 decembrie 2021, Ordinul 4268/2022 prevede raportarea distincta a urmatoarelor informatii:

– Identificatorul entitatii juridice, raportat prin intermediul formularului de Bilant/Situatia activelor datoriilor si capitalurilor proprii (Codul LEI). Acesta va fi completat daca entitatea dispune de un cod LEI;

– cheltuielile privind consumul de gaze naturale, in cadrul cheltuielilor privind utilitatile;

– cheltuielile cu impozitul pe profit, respectiv veniturile din impozitul pe profit, rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit.

Citeste in continuare care sunt termenele pentru firme si ONG-uri, dar si ce conditii si noutati vor fi introduse prin noul act normativ.

Termene pentru depunerea situatiilor financiare anuale pe 2022

In ceea ce priveste termenele pentru depunerea situatiilor financiare anuale pe anul 2022, nu exista noutati. Acestea se vor depune ca de obicei, dupa cum urmeaza:

– 31 mai 2023 pentru SRL-uri (150 de zile de la incheierea exercitiului financiar);

– 2 mai 2023 pentru ONG-uri (120 de zile de la incheierea exercitiului financiar).

Subunitatile din Romania, care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul in strainatate, precum si persoanele juridice straine care au locul de exercitare a conducerii efective in Romania depun situatii financiare anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor in termen de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar. Fac exceptie subunitatilor deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European si sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul in Spatiul Economic European.

Entitatile vor depune, potrivit legii, la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor situatii financiare anuale intocmite cu ajutorul programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor.

Entitatile care nu au desfasurat activitate de la constituire pana la sfarsitul exercitiului financiar de raportare nu intocmesc situatii financiare anuale, urmand sa depuna in acest sens la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor o declaratie pe propria raspundere a persoanei care are obligatia gestionarii entitatii.

Cerinte privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale

A. Pentru entitatile care aplica Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare

2.1. Entitatile care la data bilantului nu depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii de marime prevazute la pct. 9 alin. (2) din Reglementarile contabile 8 aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, si anume:

a) totalul activelor: 1.500.000 lei;

b) cifra de afaceri neta: 3.000.000 lei;

c) numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 10, intocmesc situatii financiare anuale care cuprind:

1. bilant prescurtat (cod 10), in structura prevazuta la pct. 599 din reglementarile contabile;

2. cont prescurtat de profit si pierdere (cod 20), in structura prevazuta la pct. 601 din reglementarile contabile. Acestea vor fi insotite de formularul „Date informative” (cod 30) si formularul „Situatia activelor imobilizate” (cod 40), cuprinse in structura prevazuta la pct. 6, respectiv 8, din anexa nr. 4 la ordin. Microentitatile prezinta informatii potrivit pct. 576 alin. (2) din reglementarile contabile.

2.2. Entitatile care la data bilantului nu se incadreaza in categoria microentitatilor si care nu depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii de marime prevazute la pct. 9 alin. (3) din Reglementarile contabile aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, si anume:

a) totalul activelor: 17.500.000 lei;

b) cifra de afaceri neta: 35.000.000 lei;

c) numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50, intocmesc situatii financiare anuale care cuprind:

1. bilant prescurtat (cod 10), in structura prevazuta la pct. 599 din reglementarile contabile;

2. cont de profit si pierdere (cod 20), in structura prevazuta la pct. 600 din reglementarile contabile;

3. note explicative la situatiile financiare anuale. Optional, ele pot intocmi situatia modificarilor capitalului propriu si/sau situatia fluxurilor de trezorerie. Acestea vor fi insotite de formularul „Date informative” (cod 30) si formularul „Situatia activelor imobilizate” (cod 40), cuprinse in structura prevazuta la pct. 7, respectiv 8, din anexa nr. 4 la ordin.

2.3. Entitatile care la data bilantului depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii de marime prevazute la pct. 9 alin. (4) din Reglementarile contabile aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, si anume:

a) totalul activelor: 17.500.000 lei;

b) cifra de afaceri neta: 35.000.000 lei;

c) numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50, precum si entitatile de interes public intocmesc situatii financiare anuale care cuprind:

1. bilant (cod 10), in structura prevazuta la pct. 598 din reglementarile contabile; 2. cont de profit si pierdere (cod 20), in structura prevazuta la pct. 600 din reglementarile contabile;

3. situatia modificarilor capitalului propriu;

4. situatia fluxurilor de trezorerie;

5. notele explicative la situatiile financiare anuale. Acestea vor fi insotite de formularul „Date informative” (cod 30) si formularul „Situatia activelor imobilizate” (cod 40), cuprinse in structura prevazuta la pct. 7, respectiv 8, din anexa nr. 4.

2.4. In vederea raportarii unitare a informatiilor, bilantul/bilantul prescurtat va purta simbolul „cod 10”, iar contul de profit si pierdere/contul prescurtat de profit si pierdere, simbolul „cod 20”.

2.5. In cazul entitatilor nou-infiintate, acestea pot intocmi pentru primul exercitiu financiar de raportare situatiile financiare anuale prevazute fie la pct. 20, fie la pct. 21 din Reglementarile contabile aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare.

2.6. (1) Pentru exercitiul financiar al anului 2022, entitatile intocmesc situatii financiare anuale corespunzator categoriei in care se incadreaza potrivit pct. 9 din Reglementarile contabile aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31 decembrie 2022, incadrarea in criteriile de marime prevazute la pct. 2.1, 2.2 sau 2.3, dupa caz, se efectueaza la sfarsitul exercitiului financiar, pe baza indicatorilor determinati din situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar precedent si a indicatorilor determinati pe baza datelor din contabilitate si a balantei de verificare incheiate la finele exercitiului financiar curent. Entitatile care au ales un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic determina criteriile respective pe baza indicatorilor determinati din situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar precedent si a indicatorilor determinati pe baza datelor din contabilitate si a balantei de verificare intocmite la finele exercitiului financiar astfel ales, si care se incheie la o data ulterioara datei de 1 ianuarie 2023.

(3) Entitatile mijlocii si mari, precum si entitatile de interes public intocmesc situatiile financiare anuale prevazute la pct. 21 din Reglementarile contabile aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare. Respectivele situatii financiare anuale fac obiectul auditului statutar.

(4) Sunt supuse, de asemenea, auditului entitatile care, la data bilantului, depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii:

a) totalul activelor: 16.000.000 lei;

b) cifra de afaceri neta: 32.000.000 lei;

c) numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50.

Obligatia de auditare pentru entitatile prevazute la prezentul alineat se aplica atunci cand acestea depasesc limitele respective in doua exercitii financiare consecutive. Totodata, entitatile respective sunt scutite de la obligatia de auditare a situatiilor financiare anuale daca limitele a doua dintre cele trei criterii mentionate nu sunt depasite in doua exercitii financiare consecutive.

(5) Entitatile care au ales un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic determina criteriile prevazute la alin. (4) pe baza indicatorilor determinati din situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar precedent si a indicatorilor determinati pe baza datelor din contabilitate si a balantei de verificare intocmite la finele exercitiului financiar astfel ales, si care se incheie la o data ulterioara datei de 1 ianuarie 2023.

2.7. (1) Prevederile de mai sus referitoare la situatiile financiare anuale se aplica si subunitatilor din Romania, care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, cu exceptia subunitatilor deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European.

(2) In cazul subunitatilor fara personalitate juridica din Romania, care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, in scopul intocmirii situatiilor financiare anuale, soldul conturilor 481 „Decontari intre unitate si subunitati” si 482 „Decontari intre subunitati” se transfera in contul 461 „Debitori diversi”/analitic distinct sau 462 „Creditori diversi”/analitic distinct, dupa caz, urmand ca, la inceputul exercitiului financiar urmator, sa se repuna in conturile din care au provenit.

(3) In situatia in care persoana juridica cu sediul in strainatate isi desfasoara activitatea in Romania prin mai multe sedii permanente, situatiile financiare anuale se intocmesc de sediul permanent desemnat sa indeplineasca obligatiile fiscale, acestea reflectand activitatea tuturor sediilor permanente. In acest scop, sediul permanent desemnat procedeaza la insumarea informatiilor corespunzatoare activitatii desfasurate de fiecare sediu permanent. 2.8. Notele explicative cuprinse in Capitolul 6 „Note explicative la situatiile financiare anuale” din Reglementarile contabile aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, nu sunt limitative, acestea urmand sa contina cel putin informatiile cerute de capitolul respectiv. 2.9.

(1) Entitatile inscriu in formularul „Contul de profit si pierdere”, la randul 25 „Salarii si indemnizatii”, respectiv in formularul „Contul prescurtat de profit si pierdere”, la randul 04, toate cheltuielile reprezentand drepturi salariale.

(2) La randurile 40 si 41 din formularul „Date informative” (cod 30) se cuprinde contravaloarea tichetelor acordate, potrivit legii.

B. Pentru entitatile carora le sunt incidente Reglementarile contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.844/2016, cu modificarile si completarile ulterioare

2.10. Entitatile prevazute la art. 4 din ordin intocmesc si publica situatii financiare anuale individuale intocmite in baza Standardelor Internationale de Raportare Financiara (IFRS).

2.11. (1) Efectuarea retratarii, inregistrarea in contabilitate a rezultatelor acesteia, intocmirea balantei de verificare si a situatiilor financiare anuale, respectiv a raportarii contabile anuale, de catre societatile ale caror valori mobiliare au fost admise la tranzactionare in cursul exercitiului financiar 2022, se efectueaza conform prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.844/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Pentru inregistrarea in contabilitate a rezultatelor retratarii se folosesc conturile cuprinse in Planul de conturi prevazut la punctul 196 din Reglementarile contabile aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.844/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Pentru exercitiul financiar al anului 2022, societatile ale caror valori mobiliare au fost admise la tranzactionare in cursul exercitiului financiar 2022 intocmesc situatiile financiare anuale individuale in baza IFRS prin retratarea informatiilor din contabilitatea organizata in baza Reglementarilor contabile aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare. In acest scop, pentru data de 31 decembrie 2022 se procedeaza la intocmirea balantei de verificare cuprinzand informatii determinate in baza Reglementarilor contabile aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, se efectueaza si se inregistreaza in contabilitate operatiunile de retratare si se obtine balanta de verificare cuprinzand informatii determinate potrivit prevederilor IFRS.

(4) Balanta de verificare cuprinzand informatii determinate prin retratare potrivit prevederilor IFRS, sta la baza intocmirii situatiilor financiare anuale, precum si a raportarii contabile prevazute la art. 14 alin. (2) din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.844/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. (5) Elementele raportate prin situatiile financiare anuale, respectiv raportarile contabile anuale intocmite de societatile prevazute la alin. (1), se determina pe baza prevederilor cuprinse in Reglementarile contabile aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.844/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

2.12. (1) Entitatile prevazute la pct. 2.10. au obligatia sa depuna situatii financiare anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor, insotite de documentele prevazute de lege.

(2) Odata cu documentele prevazute la alin. (1), entitatile prevazute la pct. 2.11. depun si o situatie cuprinzand rezultatele retratarii, in baza IFRS, a informatiilor din contabilitatea organizata in baza Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Situatia mentionata la alin. (2) se depune in formatul prevazut in anexa nr. 2 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.844/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. 2.13. Situatiile financiare anuale se auditeaza potrivit legii.

2.14. In vederea depunerii situatiilor financiare anuale, entitatile mentionate la pct. 2.10 folosesc programul de asistenta pus la dispozitie gratuit de catre Ministerul Finantelor pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, prin care se genereaza un fisier de tip PDF, avand atasat un fisier xml, care contine datele de identificare a entitatii, precum si un fisier cu extensia zip. Fisierul cu extensia zip va contine situatiile financiare anuale si documentele cerute de lege, asa cum acestea sunt intocmite de entitati si scanate, alb-negru, lizibil si cu o rezolutie care sa permita incadrarea in limita a 9,5 MB a fisierului PDF la care este atasat fisierul zip.

Completarea situatiilor financiare anuale

A. Completarea situatiilor financiare anuale de catre entitatile carora le sunt incidente Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, se efectueaza folosindu-se Planul de conturi general prevazut la Capitolul 14 din aceste reglementari.

B. Completarea situatiilor financiare anuale de catre entitatile carora le sunt incidente Reglementarile contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.844/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, se efectueaza folosindu-se Planul de conturi prevazut la Capitolul 10 din aceste reglementari.

Formatul electronic al situatiilor financiare anuale

6.1. (1) Formatul electronic al situatiilor financiare anuale intocmite de entitatile carora le sunt incidente Reglementarile contabile aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, continand formularistica necesara si programul de verificare cu documentatia de utilizare aferenta, se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor.

(2) Programul de asistenta este pus la dispozitia entitatilor, gratuit, de unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor sau poate fi descarcat de pe portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, de la adresa www.anaf.ro.

(3) Formatul electronic al situatiilor financiare anuale, generat prin programele de asistenta, consta intr-un fisier PDF avand atasat un fisier xml si un fisier cu extensia zip. Fisierul cu extensia zip va contine documentele cerute de lege scanate alb-negru, lizibil, si cu o rezolutie care sa permita incadrarea in limita a 9,5 MB a fisierului PDF la care este atasat fisierul zip.

6.2. In vederea depunerii situatiilor financiare anuale in format hartie si in format electronic sau numai in forma electronica, semnate cu certificat digital calificat, entitatile care aplica Reglementarile contabile aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.844/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si entitatile prevazute la pct. 6.1., al caror exercitiu financiar este diferit de anul calendaristic, folosesc programul de asistenta pus la dispozitie gratuit de catre Ministerul Finantelor pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, prin care se genereaza un fisier de tip PDF, avand atasat un fisier xml, care contine datele de identificare a entitatii, precum si un fisier cu extensia zip.

Fisierul cu extensia zip va contine situatiile financiare anuale si documentele cerute de lege asa cum acestea sunt intocmite de entitati si scanate, alb-negru, lizibil si cu o rezolutie care sa permita incadrarea in limita a 9,5 MB a fisierului PDF la care este atasat fisierul zip.