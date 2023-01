Firmele pot acorda din 2023 un nou beneficiu extrasalarial angajatilor. 8 tipuri de venituri se vor incadra in plafonul de 33%

Firmele au posibilitatea ca incepand cu acest an sa acorde angajatilor abonamente de sport de pana la 400 euro/an, sume pentru care nu se vor plati taxe la stat. Acest beneficiu extrasalarial va intra in plafonul de 33% stabilit prin OG 16/2022.

In plafonul de 33% pentru venituri neimpozabile intrau, pana acum, 7 beneficii extrasalariale pe care angajatorii le puteau oferi salariatilor. Prin Legea 34/2023 lista a fost completata. Este vorba despre acordarea sumei de 400 euro/an pentru abonamente de sport.

Conform proiectului de lege „contravaloarea abonamentelor pentru utilizarea facilitatilor sportive in vederea practicarii sportului si educatiei fizice cu scop de intretinere, profilactic sau terapeutic oferite de furnizori ale caror activitati sunt incadrate la codurile CAEN 9311, 9312 sau 9313, platite in scopul personal al contribuabilului, indiferent daca activitatea se desfasoara individual sau intr-o forma de asociere, precum si contravaloarea abonamentelor, oferite de acelasi furnizor care actioneaza in nume propriu sau in calitate de intermediar, ce includ atat servicii medicale, cat si dreptul de a utiliza facilitatile sportive, in vederea practicarii sportului si educatiei fizice cu scop de intretinere, profilactic sau terapeutic, platite in scopul personal al contribuabilului, indiferent daca activitatea se desfasoara individual sau intr-o forma de asociere, in limita echivalentului in lei a 400 euro anual”.

Reamintim ca prin OG 16/2022 publicat in Monitorul Oficial nr. 716 din 15 iulie 2022 au fost stabilite mai multe venituri care nu vor fi impozitate, daca nu depasesc plafonul de 33%.

Atentie! Veniturile extrasalariale vor fi calculate impreuna, nu separat.

Veniturile care nu vor face subiectul impozitarii, in limita unui plafon lunar de cel mult 33% din salariul de baza, incepand cu 1 ianuarie 2023:

1. prestatiile suplimentare primite de salariati in baza clauzei de mobilitate potrivit legii, in limita a 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizatia de delegare/detasare, prin hotarare a Guvernului, pentru personalul autoritatilor si institutiilor publice;

2. contravaloarea hranei acordate de catre angajator pentru angajatii proprii, persoane fizice care realizeaza venituri din salarii in limita valorii maxime, potrivit legii, a unui tichet de masa/persoana/zi.

3. cazarea si contravaloarea chiriei pentru spatiile de cazare/de locuit puse de catre angajatori la dispozitia angajatilor proprii, persoane fizice care realizeaza venituri din salarii, in limita unui plafon neimpozabil de 20 % din salariul de baza minim brut, in anumite conditii.

4. contravaloarea serviciilor turistice si/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru angajatii proprii si membrii de familie ai acestora, acordate de angajator, in limita unui plafon anual, pentru fiecare angajat, reprezentand nivelul unui castig salarial mediu brut.

5. contributiile la un fond de pensii facultative si cele reprezentand contributii la scheme de pensii facultative, suportate de angajator pentru angajatii proprii, in limita a 400 euro anual pentru fiecare persoana;

6. primele de asigurare voluntara de sanatate, precum si serviciile medicale furnizate sub forma de abonament, suportate de angajator pentru angajatii proprii, astfel incat la nivelul anului sa nu se depaseasca echivalentul in lei al sumei de 400 euro, pentru fiecare persoana;

7. sumele acordate angajatilor care desfasoara activitati in regim de telemunca pentru sustinerea cheltuielilor cu utilitatile la locul in care angajatii isi desfasoara activitatea, precum electricitate, incalzire, apa si abonamentul de date, si achizitia mobilierului si a echipamentelor de birou, in limitele stabilite de angajator prin contractul de munca sau regulamentul intern, in limita unui plafon lunar de 400 lei corespunzator numarului de zile din luna in care persoana fizica desfasoara activitate in regim de telemunca.