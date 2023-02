Fraudele transfrontaliere in domeniul TVA vor fi pedepsite cu inchisoarea de la 7 la 15 ani

Orice actiune sau inactiune comisa in cadrul unor scheme frauduloase transfrontaliere avand ca efect diminuarea cu cel putin 10.000.000 de euro a resurselor bugetului UE se va pedepsi cu inchisoarea, dar si cu interzicerea unor drepturi, potrivit unui proiect al Finantelor.

Masura vine ca urmare a solicitarilor Comisiei Europene de corectare a transpunerii unei directive europene vizand fraude transfrontaliere cu TVA in care este prejudiciat bugetul Uniunii.

Romania a avut termen de transpunere data de 6 iulie 2019, autoritatile romane notificand transpunerea completa a acesteia. In data de 02.12.2021 a fost declansata de catre Comisia Europeana o actiune in constatarea neindeplinirii obligatiilor de stat membru avand ca obiect transpunerea incorecta a Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului European si a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor indreptate impotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal (cauza 2021/2229) fata de o serie de state (Croatia, Finlanda, Grecia, Letonia, Luxemburg, Portugalia, Romania si Spania).

Potrivit scrisorii de punere in intarziere, autoritatile romane au fost invitate ca, in termen de 2 luni de data primirii scrisorii de punere in intarziere, sa comunice observatii cu privire la modul in care au fost transpuse in legislatia romana unele prevederi din Directiva (UE) 2017/1371 privind infractiunile, respectiv aplicarea legii penale in spatiu, care au fost apreciate ca nefiind transpuse in mod adecvat.

Pentru o transpunere cat mai clara, s-au avut in vedere elementele definitorii prevazute de directiva la art. 1 alin.(2) pentru infractiunile grave impotriva sistemului comun de TVA, respectiv infractiunile sa aiba un caracter transfrontalier si sa implice un prejudiciu total de cel putin 10.000.000 de euro.

Avand in vedere procedura declansata, se impune luarea masurilor necesare pentru punerea legislatiei nationale in acord cu prevederile art. 3 alin.(2) lit. d) pct. (i), (ii) si (iii) din Directiva (UE) 2017/1371.

Astfel, pentru transpunerea completa a acestor dispozitii si in spiritul prevederilor art.2, alin.(2) din Directiva, se propune completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale cu un nou articol, art.9^1, avand urmatorul cuprins:

”Art. 9^1 Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 7 la 15 ani si interzicerea unor drepturi, orice actiune sau inactiune comisa in cadrul unor scheme frauduloase cu caracter transfrontalier avand ca efect diminuarea cu cel putin 10.000.000 de euro a resurselor bugetului Uniunii Europene prin:

a) utilizarea sau prezentarea de declaratii sau documente false, incorecte sau incomplete privind TVA;

b) nedivulgarea de informatii privind TVA atunci cand aceste informatii trebuie divulgate potrivit legii;

c) prezentarea de declaratii corecte privind TVA pentru a masca in mod fraudulos neplata sau constituirea unor drepturi necuvenite la rambursari de TVA”.