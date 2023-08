PSD şi PNL distrug prezentul şi viitorul României

La o gaură uriaşă în BUGET de 60 miliarde ( pe surse) e o frecţie la un picior de lemn.Ministerul de finanţe tocmai a anunţat un nou împrumut de aprox 5 miliarde de euroi.E groasă rău.

Anul trecut am făcut urticarie fiscală când s-a publicat ordonanţa 16, cea care a dat mediul de afaceri peste cap.

Am ajus la camera de gardă plină de bube şi scărpinându-mă prin locuri vizibile şi invizibile.

Am suferit enorm de mult din cauza celor citite.

Lucruri fără sens, fără noimă, condiţionări greu de verificat şi de pus în practică, lipsa de asumare, lipsa de respect sau de interes pentru mediul de afaceri.

Anul acesta nu ştiu ce voi păţi, dar este mult mai grav şi deja simt că îmi sar minţile de atâta nedreptate!

Proiectul cu modificările fiscale a fost publicat şi nu credeam că voi citi ceva mai dificil, mai rău, mai oribil.

Nici nu am cuvinte să descriu cum arată sau ce conţine, dintr-un total de 60 de pagini pline de ură viscerală, nu rămâi cu altceva decât cu greaţă!

Tocmai în momentele astea când vedem cât de corupt este sistemul public?

Când instituţiile statului maltratează şi badjocoresc oameni nevoiaşi?

Când femeile nasc pe trotuar şi nu sunt primite în spital?

Când furturile din banii publici sunt din ce în ce mai lipsite de perdea?

Când funcţionarii publici au hrănit o MAFIE întreagă ani de zile? Când nimeni nu-şi asumă nimic?

Când toţi sunt “curaţi” ca lăcrimă şi neprihăniţi?

Când este încurajată nemunca? Noi de ce să muncim? Pentru ce? Să fure ei în linişte?

Cum să îmi practic profesia contabilă02.08.21/ în continuare? Pentru cine? Ca să fure ei ce trudim noi?

Noi toţi, ăştia care îi ţinem în cârcă de ani de zile şi care cu obedienţa punem în practică toate mizeriile născocite de ei, guvernanţi şi legiuitori deopotrivă?

Noi cu ce-am greşit? Cine ne-a blestemat? Care este vina pentru care suntem blamaţi?

Pentru că nu este suficient că citesc emanaţiile “sus-pusilor”, mai trebuie să le pun în practică şi să le explic altora CUM să le pună în practică!

Cum să le explic antreprenorilor să nu-şi umfle cheltuielile, când este pedepsită grav profitabilitatea?

Cum să-i mai spun unui străin să facă afaceri aici, când „aici” s-a pornit jupuirea antreprenorilor?

Cum să-i explic cuiva care este spiritul legii, când textul ei este praf?

Cum să înţeleg sau să justific logica dintr-un act normativ, când totul este pe japca?

De ce să trăiesc şi să investesc în ţara asta furată, violată şi abuzata de către cei care ne conduc?

Sunt mâhnită, sunt deznădăjduită, sunt furioasă, sunt disperată, sunt îngrozită de ce va urmă!

Aici aţi observat – nu va mai face nimeni profit peste acest prag – (11) În cazul în care, în cursul unui an fiscal, o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 300.000 lei şi o rată a rentabilităţii de peste 30%, calculată ca raport între profitul net şi venituri totale, înregistrate potrivit reglementărilor contabile aplicabile, aceasta datorează impozit pe profit începând cu trimestrul în care se înregistrează acest caz.”

În 30 ani de antreprenoriat, atac la mediul privat, că acum , nu am trăit niciodată! Vine din toate părţile, pe oricare activitate, pe orice palier

Iar la ei , NIMIC!!!! Pur şi simplu , nu îmi vine să cred.

CLAR ! 60 000 euro.INIMAGINABIL ! Trebuiesc spulberaţi de la Guvernare ! Nişte cioflingari trădători de ţara şi neam,habarnişti,fără scoala adevărată,fără bibliotecă la mansardă,cu paralelii,abscunsii,aranjorii,specialii,ce au haturile martogelor politice de la butoane.Ei cu privilegiile,cu furatul,cu jaful,cu mulsul,cu mama lor de HOŢI iar restul ,şi în primul rând întreprinzătorii cu cârca,sclavi pe plantaţia lor.

Problema noastr? este că ne epuizam energetic vorbind şi ameninţând pe această platformă şi când ordonanţa va fi dată o vom accepta ca toate celalalte modificări legislative date în defavoarea noastră ,de pan acum .

Apoi ca şi în trecut fiecare va găsi soluţii particulare de a mai scăpa de amenzi şi impozite prin şpagute sau ŞPĂGI , în funcţie de cât găsesc inspectorii la control O să fie o târguiala şi înţelegere cu ei iar munca la negru , evaziunea fiscală şi corupţia vor înflori . Oricum controalele se vor înteţi Pt a scoate din cheltuielile făcute de noi şi a maximiza profitul Pt a-L impozita cu 16%

şi pe lângă el vor da jos şi TVA la multe , ca să avem ce plăti

Cel mai Avantajaţi vor fi iar controlorii care vor devenii dumnezeii noştri locali fiind cei mai aproape de noi . Vim vedea şi dacă Protecţia partidului va funcţiona din nou ca pe vremea lui Năstase când firmele erau verificate discreţionar Are mult , mult de lucru ANAF/-ul

Cu limită de 300000 lei care este f mică şi 80%din microîntreprinderi vor trece de la 1% la 16

Vinovaţii principali suntem noi că am fost prea concesivi , le-am bifat Întâlnirile cu mediul de afaceri crezând că sunt oameni înţelegători .Uite că , ca de fiecare dată în ultimi 30 de ani , nu a fost aşa Ei au bifat iar noi am fost mândrii că am discutat cu DL Munistru .