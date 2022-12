Ministerul Finantelor a publicat, pe site-ul oficial, un nou Proiect de Ordin privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale. Situatiile financiare pentru anul 2022 pot fi depuse pana pe 31 mai 2023. Ce amenzi risca firmele in caz contrar?

Termenul de depunere a situatiilor financiare anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor

3.1. (1) Termenele pentru depunerea situatiilor financiare anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor sunt urmatoarele:

a) pentru societatile, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar; (pana pe 31 mai 2023)

b) pentru celelalte persoane prevazute la art. 1 alin. (1) – (3) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar.

(2) Subunitatile din Romania, care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul in strainatate, precum si persoanele juridice straine care au locul de exercitare a conducerii efective in Romania depun situatii financiare anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor in termen de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar. Fac exceptie subunitatilor deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European si sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul in Spatiul Economic European.

3.2. (1) Entitatile vor depune, potrivit legii, la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor situatii financiare anuale intocmite cu ajutorul programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor.

(2) Situatiile financiare anuale intocmite de catre entitatile al caror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu exceptia situatiilor financiare anuale intocmite de entitatile carora le sunt incidente Reglementarile contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.844/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, vor fi insotite de formularul „Date informative” (cod 30) si formularul „Situatia activelor imobilizate” (cod 40), cuprinse in anexa nr. 4 la ordin.

3.3. (1) Entitatile care nu au desfasurat activitate de la constituire pana la sfarsitul exercitiului financiar de raportare nu intocmesc situatii financiare anuale, urmand sa depuna in acest sens la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor o declaratie pe propria raspundere a persoanei care are obligatia gestionarii entitatii.

(2) Persoanele care opteaza pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) si alin. (5) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia sa instiinteze in scris unitatea teritoriala a Ministerului Finantelor despre exercitiul financiar ales.

(3) Declaratia prevazuta la alin. (1) si instiintarea prevazuta la alin. (2) se vor depune in format electronic. In vederea depunerii declaratiei de inactivitate si a instiintarii mentionate in forma electronica, semnate cu certificat digital calificat, sau numai in format hartie si in format electronic, entitatile folosesc programul de asistenta pus la dispozitie gratuit de catre Ministerul Finantelor pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

(4) Declaratia prevazuta la alin. (1) si instiintarea prevazuta la alin. (2) vor cuprinde toate datele de identificare a entitatii:

– denumirea completa (conform certificatului de inmatriculare); – adresa si numarul de telefon; – numarul de inregistrare la registrul comertului; – codul unic de inregistrare; – capitalul social. (5) Depunerea la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor a declaratiei mentionate la alin. (1) se efectueaza in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar. (6) Depunerea la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor a instiintarii mentionate la alin. (2) se efectueaza cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de inceputul exercitiului financiar ales sau in termen de 30 de zile calendaristice de la data infiintarii pentru persoanele nou-infiintate care opteaza pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic de la data infiintarii acestora.

3.4. Nedepunerea situatiilor financiare anuale la 31 decembrie, a declaratiei sau a instiintarii, dupa caz, mentionate la pct. 3.1. si 3.3., se sanctioneaza conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Extras din Art. 42.

(1) Contraventia prevazuta la art. 41 pct. 2 lit. h) se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 30.000 lei, cea prevazuta la pct. 1, cu amenda de la 1.000 lei la 10.000 lei, cele prevazute la pct. 2 lit. c), d), e), pct. 4 si 5, cu amenda de la 400 lei la 5.000 lei, cea prevazuta la pct. 6, cu amenda de la 10.000 lei la 30.000 lei, cele prevazute la pct. 2 lit. a) si b), cu amenda de la 300 lei la 4.000 lei, cea prevazuta la pct. 2 lit. f), cu amenda de la 500 lei la 1.500 lei, cea prevazuta la pct. 3, cu amenda de la 200 lei la 1.000 lei, iar cea prevazuta la pct. 2 lit. g), cu amenda de la 100 lei la 200 lei. Criteriile in functie de care se stabileste nivelul amenzii se coreleaza cu nivelul cifrei de afaceri, dupa caz.

(2) Amenda pentru neindeplinirea obligatiei prevazute la art. 41 pct. 2 lit. f) este de la 1.000 lei la 3.000 lei, daca perioada de intarziere pentru intocmirea si depunerea situatiilor financiare periodice este cuprinsa intre 15 si 30 de zile lucratoare, si de la 1.500 lei la 4.500 lei, daca perioada de intarziere depaseste 30 de zile lucratoare.

3.5. (1) Potrivit art. 28 si 30 din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, situatiile financiare anuale vor fi insotite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, dupa caz, si de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.

(2) Entitatile active in industria extractiva sau in sectorul exploatarii padurilor primare obligate, potrivit reglementarilor contabile aplicabile, sa intocmeasca si sa publice anual un raport asupra platilor catre guverne, depun acel raport la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor, odata cu situatiile financiare anuale.

(3) Situatiile financiare anuale vor fi insotite de o declaratie scrisa a persoanelor prevazute la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin care isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale si confirma ca:

a) politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;

b) situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;

c) persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Conform Referatului de Aprobare, art. 28 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, stabileste ca persoanele prevazute la art. 1 alin. (1) – (4) din lege au obligatia sa intocmeasca situatii financiare anuale.

Potrivit art. 37 din aceeasi lege, pentru asigurarea informatiilor destinate sistemului institutional al statului, Ministerul Finantelor poate solicita persoanelor prevazute la art. 1 alin. (1) – (4) din lege sa depuna la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor o raportare contabila anuala, al carei continut se stabileste prin ordin al ministrului finantelor.

In baza acestor prevederi legale, anual, prin ordin al ministrului finantelor se reglementeaza conditiile de depunere la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor a situatiilor financiare anuale, respectiv a raportarilor contabile anuale intocmite de operatorii economici.

Prezentarea informatiilor in situatiile financiare anuale se efectueaza cu respectarea prevederilor reglementarilor contabile aplicabile, respectiv Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, sau Reglementarile contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.844/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Alte aspecte reglementate prin proiectul de ordin

Prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 450/2016 a fost aprobata Procedura de corectare a erorilor cuprinse in situatiile financiare anuale si raportarile contabile anuale depuse de operatorii economici si persoanele juridice fara scop patrimonial. Ulterior emiterii ordinului mentionat, Procedura respectiva a fost completata in functie de categoriile de erori identificate in practica, altele decat erorile contabile definite de reglementarile contabile aplicabile.

Ultima completare a Procedurii s-a referit la aplicarea acesteia in cazul situatiilor financiare interimare intocmite de operatorii economici potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si depuse de acestia la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor.

Prevederi reglementate de proiectul de ordin

1. Aspecte referitoare la intocmirea si depunerea raportarilor contabile

Structurarea proiectului de ordin este similara Ordinului ministrului finantelor nr. 85/2022 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor, precum si pentru reglementarea unor aspecte contabile, aplicabil pentru raportarile contabile corespunzatoare datei de 31 decembrie 2021.

Prin prezentul proiect se aduc clarificari cu privire la intocmirea situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar al anului 2022 si a raportarilor contabile anuale intocmite de operatorii economici pentru data de 31 decembrie 2022, precum si la depunerea lor la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor. Astfel, sunt prezentate categoriile de situatii financiare anuale intocmite in functie de reglementarile contabile aplicabile, respectiv Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, sau Reglementarile contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.844/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

La elaborarea proiectului de ordin s-a avut in vedere tipul raportarii contabile pe care trebuie sa o intocmeasca operatorii economici, respectiv situatii financiare anuale sau raportari contabile anuale. Urmeaza sa intocmeasca si sa depuna raportari contabile anuale:

– persoanele juridice aflate in lichidare, potrivit legii; – subunitatile deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European; – entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, in conditiile prevazute de legea contabilitatii; – entitatile care aplica reglementarile contabile aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.844/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Fata de informatiile raportate la data de 31 decembrie 2021, prin prezentul proiect se propune raportarea distincta a urmatoarelor informatii:

-identificatorul entitatii juridice, raportat prin intermediul formularului de Bilant/Situatia activelor datoriilor si capitalurilor proprii (Codul LEI). Acesta va fi completat daca entitatea dispune de un cod LEI;

-cheltuielile privind consumul de gaze naturale, in cadrul cheltuielilor privind utilitatile;

-cheltuielile cu impozitul pe profit, respectiv veniturile din impozitul pe profit, rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit.